Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan Osimhen\'e Konya maçının sonunda özel jest
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan Osimhen\'e Konya maçının sonunda özel jest
Haber Videosu

Galatasaray yönetimi, ikinci kez baba olan Victor Osimhen'i Konyaspor maçının ardından ailesine daha erken kavuşması için özel uçakla İstanbul'a getirdi.

Konyaspor deplasmanı öncesinde ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’e sarı-kırmızılı yönetimden jest geldi.

İSTANBUL'A ÖZEL UÇAKLA DÖNDÜ

Eşinin doğumu nedeniyle maça saatler kala özel uçakla Konya’ya giden tecrübeli golcü, karşılaşmanın ardından da takımdan ayrı olarak yine özel uçakla İstanbul’a döndü.

Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest

''ÇOCUĞUNA ERKEN KAVUŞ''

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Abdullah Kavukcu’nun, maç sonrasında Nijeryalı yıldıza yönelerek, "Özel uçak burada hazır. Çocuğuna bir an önce kavuş, beraber dönelim" dediği öğrenildi. Yöneticinin bu davetini memnuniyetle karşılayan Osimhen, teklifi kabul ederek vakit kaybetmeden havaalanına hareket etti.

Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest

2 SAATLİK GECİKMENİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Nijeryalı santrforun takım kafilesiyle hareket etmesi durumunda prosedürler nedeniyle en az 1,5-2 saatlik bir gecikme yaşayacağı, yönetimin bu kararı yıldız oyuncunun yeni doğan bebeğine ve ailesine daha hızlı kavuşabilmesi amacıyla aldığı belirtildi. 

Victor OsimhenGalatasarayKonyasporİstanbulFutbolKonyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Ertuğrul Doğan’dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah... Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
17:21
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
16:56
Cezalar devam ediyor TFF’den Asen Albayrak’a bir kötü haber daha
Cezalar devam ediyor! TFF'den Asen Albayrak'a bir kötü haber daha
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
16:43
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 18:07:18. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android