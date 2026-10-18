Bursa\'da eğlence mekanı otomobilden ateşe tutuldu, polis şüpheliyi arıyor

BURSA'da bir eğlence mekanına silah saldırı düzenlendi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına, saat 09.00 sıralarında, hareket halindeki bir otomobilden ateş açıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Olay yerindeki delilleri inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.