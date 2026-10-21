Atina'da polisin yanlışlıkla harekete geçirdiği patlayıcı 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atina'da polisin yanlışlıkla harekete geçirdiği patlayıcı 4 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atina'nın Kolonos semtinde bir vatandaşın bulduğu poşetteki patlayıcı, polisin yanlışlıkla harekete geçirmesiyle infilak etti. Patlamada 2'si polis 4 kişi yaralandı; poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2'si polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina'nın Kolonos semtinde bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir poşet buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, poşetin içinde bulunan patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi.

Patlama sonucu 2'si polis, biri ihbarda bulunan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
GüvenlikSaldırıGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
18:44
Zonguldak’ta çöken binada 2 kişiden biri yaralı kurtarıldı, diğeri için çalışma sürüyor
Zonguldak'ta çöken binada 2 kişiden biri yaralı kurtarıldı, diğeri için çalışma sürüyor
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:13:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Atina'da polisin yanlışlıkla harekete geçirdiği patlayıcı 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei