Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı - Son Dakika
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Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı

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Dev havalimanı hedef alındı! ABD\'den acil tahliye talimatı
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Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki uluslararası havalimanına düzenlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı saldırının ardından bölgede gerilim tırmandı. Saldırıdan İran destekli Husiler sorumlu tutulurken, ABD yönetimi artan güvenlik tehditleri nedeniyle ülkedeki diplomatik personelinin bir kısmı ile ailelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, çarşamba günü ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan uluslararası havalimanının saldırıya uğradığını açıkladı.

Bahreyn yakınlarında yer alan ve petrol sektöründe çalışan binlerce yabancıya ev sahipliği yapan kentteki saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Suudi yetkililer, saldırının arkasında Yemen merkezli İran destekli Husi grubunun bulunduğunu öne sürdü.

ABD'DEN ACİL AYRILMA TALİMATI

Saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da görev yapan acil görev kapsamı dışındaki hükümet çalışanları ile aile fertlerinin ülkeden ayrılmasını istedi. Kararın, Husilerin sivil havalimanları ve kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarının artması nedeniyle alındığı belirtildi.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıların can kayıplarına yol açtığına ve uluslararası seyahatlerde ciddi aksamalara neden olduğuna dikkat çekti.

ÇATIŞMALARIN YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, bölgede yaşanan çatışmaların mevcut sınırların ötesine geçebileceği uyarısında bulundu. Yetkili, saldırıların devam etmesi halinde gerilimin kısa sürede daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğine işaret etti.

4 İNSANSIZ HAVA ARACI İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan ordusu, Dammam Havalimanı'na yönelik saldırının yanı sıra ülkenin doğusunda yeni hava tehditlerinin de tespit edildiğini duyurdu. Askerî yetkililer, bölgeye yönelen 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı.

BAŞKENTTEKİ SALDIRIDA 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Dammam'daki saldırı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanan ölümcül saldırının ardından geldi. 10 Ekim'de Riyad'daki ana uluslararası havalimanını hedef alan ve Husilere atfedilen füze saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Söz konusu saldırı, ülkede son 10 yılda yaşanan en ölümcül saldırılardan biri olarak değerlendirilmişti.

KIZILDENİZ VE PETROL HATLARI DA TEHDİT ALTINDA

Dammam'daki son saldırının sorumluluğunu Husiler henüz üstlenmedi. Yemen merkezli grup, daha önce Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını tehdit eden eylemleri ve Suudi Arabistan'ın petrol altyapısını hedef alan saldırılarıyla gündeme gelmişti.

Özellikle Babülmendep Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri, uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatı açısından endişelere neden oluyor.

Suudi Arabistan'da havalimanlarının art arda hedef alınması ve ABD'nin personelini geri çekme kararı, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Amerika Birleşik DevletleriSuudi ArabistanSaldırıDünyaİranSon Dakika

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