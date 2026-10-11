Pensilvanya Erie'de saldırgan 8 kişiyi öldürdü, ölenlerden 7'si aynı ailedendi - Son Dakika
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Pensilvanya Erie'de saldırgan 8 kişiyi öldürdü, ölenlerden 7'si aynı ailedendi

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Pensilvanya Erie\'de saldırgan 8 kişiyi öldürdü, ölenlerden 7\'si aynı ailedendi
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde 45 yaşındaki bir saldırgan, aralarında 1 ve 5 yaşlarındaki iki çocuk ile 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişiyi tabancayla öldürdü. Saldırgan ardından intihar etti; ölenlerden 7'sinin aynı aileden olduğu açıklandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 45 yaşındaki bir saldırgan, aralarında 2 çocuk ve 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişiyi tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Hayatını kaybedenlerden 7'sinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

8 KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde, Perry Caddesi üzerindeki bir evde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki saldırgan, evde ve çevresinde bulunan 8 kişiye tabancayla ateş açtı. Saldırgan, 8 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

ÖLENLERDEN 7'Sİ AYNI AİLEDEN

Erie Polis Müdürü Rick Lorah, düzenlediği basın toplantısında saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 7'sinin aynı aileye mensup olduğunu, diğer kişinin ise ailenin dostu olduğunu açıkladı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, 37 ve 51 yaşlarındaki iki kadının evin dışında saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

1 VE 5 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin birinci katında 1 ve 5 yaşlarında iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Üst katta ve merdiven boşluğunda ise 8 aylık hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasından önce saldırgan dahil 9 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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