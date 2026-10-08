Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi, 100 bin dolar haraç istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi, 100 bin dolar haraç istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi, 100 bin dolar haraç istendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri sahibi durumu sabah fark etti; geçtiğimiz günlerde kendisinden 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinden geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Olay Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen kişi ya da kişiler, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi sabah dükkanını açmaya çalışırken durumun farkında vardı. Haber verilmesi üzerine olaya yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan iş yeri sahibinden geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Kurşunlama olayı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırKayapınar3. SayfaGüvenlikSaldırıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi, 100 bin dolar haraç istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei