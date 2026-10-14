Adana Otogarı\'nda bilet iadesi kavgasında burnu kırılan vatandaşa saldıran tutuklandı

Adana Otogarı'nda kendisinden aldığı bileti iptal etmek isteyen vatandaşı darbeden saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan M.Ö., iş için geldiği Adana'dan geri İstanbul'a gideceği sırada otogardaki değnekçi tabir edilen şahıstan Özlem Cizre Nuh firmasının biletini satın aldı. Otobüsün gecikmesi üzerine M.Ö., biletini iade etmek istedi. Ancak Samet Y. iadeyi kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Y. ve yanına gelen C.A. isimli şahıs, M.Ö.'yü yumruk atarak darbetti. Saldırıda burnu kırılan M.Ö., darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Samet Y. kasten yaralama suçundan tutuklanırken, C.A. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.