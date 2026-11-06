İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar - Son Dakika
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İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

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İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye\'ye saldırırsak savaş çıkar
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İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye\'ye saldırırsak savaş çıkar
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Suriye'nin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke İttifakı'na katılma ihtimali İsrail'de tartışma yarattı. İsrail Kanal 12'ye atfedilen değerlendirmede, Suriye'nin ittifaka katılması halinde İsrail'in bu ülkeye düzenleyeceği saldırıların Türkiye'ye savaş ilanı anlamına gelebileceği öne sürüldü. Şam yönetiminin ittifaka katılım görüşmeleri sürerken gelişmeler bölgedeki dengeler açısından dikkat çekti.

Ortadoğu'da dengeleri değiştirebilecek Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Suriye'nin ittifaka katılmak için görüşmeler yürüttüğünü açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı anlaşma, üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının diğer üyelere de yapılmış sayılmasını öngörüyor. Bu durum, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri operasyonlarının geleceği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

İSRAİL BASININDA TÜRKİYE-SURİYE SENARYOSU

İsrail Kanal 12'ye atfedilen değerlendirmeye göre, Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılması durumunda İsrail'in bu ülkeye gerçekleştireceği saldırılar Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmesine neden olabilir.

Söz konusu iddiada, İsrail'in daha önce defalarca hedef aldığı Suriye'ye yeniden saldırması halinde bunun Türkiye'ye karşı savaş ilanı anlamına gelebileceği savunuldu.

SURİYE İTTİFAKA KATILMAK İÇİN GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 31 Ekim'de Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu toplantısında ülkesinin Mekke İttifakı'na katılımını değerlendirdiğini açıkladı.

Şeybani, Suriye'nin bölgesel güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek ortak savunma ve caydırıcılık mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'nin ittifaka katılımına ilişkin henüz kesin bir karar alınmadı. Yeni bir ülkenin üyeliği için mevcut üç üyenin ortak onayı gerekiyor.

ANLAŞMADA DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA MADDESİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Ancak anlaşmanın bu hükmü, herhangi bir saldırının otomatik olarak savaş ilanına veya bütün üyelerin doğrudan çatışmaya girmesine yol açacağı anlamına gelmiyor. Sağlanacak yardımın niteliği ve kapsamı, tarafların istişareleri ve ulusal karar alma süreçleri çerçevesinde belirleniyor. TBMM, anlaşmanın onaylanmasını 5 Kasım'da kabul etti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI GERİLİMİ ARTIRIYOR

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik askeri operasyonları, iki ülke arasındaki gerilimin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin iki yıldan kısa sürede İsrail tarafından binden fazla kez hedef alındığını öne sürdü.

İsrail Kanal 12, ağustos ayında İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin bölgede askeri varlık oluşturma girişimlerini şimdilik durdurduğunu ileri sürmüştü. İsrailli güvenlik yetkililerinin aynı üssü yeniden hedef alabilecekleri yönündeki açıklamaları da basına yansımıştı.

SURİYE'NİN KATILIMI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılması, İsrail'in askeri operasyonlarının Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile ilişkileri üzerindeki etkisini artırabilir. Ancak Şam yönetiminin üyelik süreci henüz tamamlanmadığı gibi olası bir saldırıya ittifakın nasıl karşılık vereceği de kesinleşmiş değil.

Okurların en beğendiği yorum

“bu sanki kaçınılmaz bir son. ama ne zaman olur bilmem. adım adım israille savaşa gidiyoruz galiba”

Tüm yorumlar (3)
Suudi ArabistanPakistanSaldırıTürkiyeİsrailSuriyeDünyaMekkeŞamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bu sanki kaçınılmaz bir son. ama ne zaman olur bilmem. adım adım israille savaşa gidiyoruz galiba 6 3
  • yunus deniz yunus deniz:
    israil artık suriyeye saldıramaz..çünkü o saldırı suriyenin mekke ittifakına katılmasıyla sonuçlanabilir.. psikolojik olarak zorlanacaklardır. 0 2
  • h6pyw8mzdb h6pyw8mzdb:
    En fazla kınarız. Hemde en sertinden. Az değil bizim yaptığımızda. Biz Husi miyiz? 0 0
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