Bursa Gemlik'te bıçaklı saldırıda yaralanan 4 aylık hamile kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te bıçaklı saldırıda yaralanan 4 aylık hamile kadının tedavisi sürüyor

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Bursa Gemlik\'te bıçaklı saldırıda yaralanan 4 aylık hamile kadının tedavisi sürüyor
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Gemlik'te telefon bayisindeki iade tartışmasında 4 aylık hamile kadın bıçakla yaralandı. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının durumu ciddiyetini korurken, anne karnındaki bebek için kadın doğum uzmanlarınca tedavi başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan 4 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği için hastanede tedavi süreci başlatıldı. Ağır yaralanan genç kadın, Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, Gemlik'teki bir telefon bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen B.U., bir gün önce satın aldığı telefonu iade etmek için bayiye gitti. İade talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Zanlı, 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Berna A.'yı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Anne karnındaki bebeğin durumuyla ilgili de hastanede kadın doğum uzmanları tarafından tedavi süreci başlatıldı.

Öte yandan, olayın hemen ardından çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edilen B.U.'nun ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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