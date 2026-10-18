Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis\'teki olayda kan donduran detaylar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de son 7 ayda okullarda meydana gelen 8 saldırıda 10 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Bitlis'te mezun olduğu okula pompalı tüfekle ateş açan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir yıldır saldırı tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı. Çocuğun ablasıyla şiddet içerikli oyunlar oynadığı, ablasının ise yeni nesil suç örgütü üyesi olduğu belirtilen bir kişiyle mesajlaştığı öğrenildi.

Türkiye'de son 7 ayda okullara yönelik 8 saldırı meydana gelirken, olaylarda 10 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Son saldırı Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşandı. Mezun olduğu okula pompalı tüfekle ateş açan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir yıldır saldırı düzenleyeceğini söylediği ortaya çıktı. Çocuğun ablasıyla internet üzerinden şiddet içerikli oyunlar oynadığı, ablasının ise yeni nesil bir suç örgütü üyesi olduğu belirtilen kişiyle mesajlaştığı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında saldırıya ilişkin çarpıcı ayrıntıları aktardı.

OKULLARDA 7 AYDA 8 SALDIRI

Türkiye'de son aylarda peş peşe yaşanan okul saldırıları endişeleri artırdı. Nisan ve ekim ayları arasında meydana gelen 8 ayrı olayda 10 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirdi.

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ömer Ket, mezun olduğu liseye pompalı tüfekle saldırdı. Olayda 16 kişi yaralanırken, saldırgan yaşamına son verdi.

15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda ise 9 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti.

Eylül ayında Manisa ve Osmaniye'de, ekim ayında ise İstanbul'da okullara yönelik saldırılar yaşandı. Son olayın adresi Bitlis'in Hizan ilçesi oldu.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU OKULA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

14 Ekim'de Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyünde 14 yaşındaki B.T., mezun olduğu Kalkanlı Köyü İlk ve Ortaokulu'na pompalı av tüfeğiyle saldırdı.

Ağabeyine ait ruhsatsız tüfeği yanına alan çocuk, okula doğru yürürken ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan okul müdürü, bahçedeki öğrencileri hızla binaya alarak kapıları kapattı. Ardından bir duvarın arkasına sığındı.

B.T., okulun camlarına, duvarlarına ve müdürün park halindeki aracına yaklaşık 15-20 el ateş etti. Tüfekteki fişeklerin bitmesinin ardından yakalanan çocuk gözaltına alındı.

BİR YILDIR "OKULA SALDIRACAĞIM" DİYORMUŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre B.T., yaklaşık bir yıldır okuluna saldıracağını ve babasını öldürmek istediğini yakın çevresine söylüyordu.

Sekiz çocuklu ailenin üyelerinden biri olan B.T.'nin, geçen yıl aynı okuldan mezun olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki ablası H., ifadesinde kardeşinin uzun süredir saldırı düşüncesini dile getirdiğini belirtti.

H., kardeşinin okulda sigara içmesinin engellenmesi nedeniyle öğretmenleriyle tartıştığını ve ailesiyle de sorunlar yaşadığını anlattı.

Ablasının ifadesine göre B.T., notlarında babasını öldürmek istediğini de yazmıştı.

ABLASININ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan H., kardeşinin saldırı sırasında kendisine mesajlar gönderdiğini anlattı.

H., kardeşine neden mesaj gönderdiği sorusuna, "Sinirlensin diye attım. Çünkü yaşamak istemiyorum, beni de öldürsün diye yaptım" yanıtını verdi.

Kardeşinin saldırıyı kendi kararıyla gerçekleştirdiğini savunan H., olayla ilgili birlikte plan yapmadıklarını ve herhangi bir kişiden talimat almadıklarını söyledi.

H., ağabeyinin silahları bulunduğunu yetkililere bildirmeyi düşündüğünü ancak şikayette bulunmadığını da ifade etti.

İNTERNETTE ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR OYNUYORLARMIŞ

Ablanın ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise iki kardeşin internet üzerinden oynadığı oyun oldu.

H., kardeşiyle birlikte "Fire Fire Max" adını verdiği bir oyun oynadıklarını belirterek, "Bu oyunda birilerini öldürüyorduk" dedi.

İki kardeşin oynadığı oyunun saldırıyla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ise henüz belirlenmedi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI İDDİASI

H.'nin ifadesinde, yeni nesil suç örgütü üyesi olduğu belirtilen bir kişiyle mesajlaştığını ve bu kişiyi sosyal medyadan takip ettiğini söylemesi de dikkat çekti.

Söz konusu kişinin gerçekten bir suç örgütü üyesi olup olmadığı ve saldırıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

İki kardeşin internet üzerinden herhangi bir kişi tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği de araştırılması gereken konular arasında yer aldı.

SALDIRIDAN ÖNCE PSİKİYATRİ MUAYENESİNE GİTMİŞ

Olayın ardından yapılan incelemede, jandarmanın 2 Haziran'da Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Hizan Asliye Hukuk Mahkemesine başvurduğu ve B.T. hakkında danışmanlık ile sağlık tedbiri uygulanmasını sağladığı ortaya çıktı.

B.T.'nin saldırıdan iki gün önce, 12 Ekim'de psikiyatri muayenesine gittiği ancak kullanması gereken ilaçları almadığı belirtildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan B.T. ile tüfeğin sahibi olan ağabeyi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKUL MÜDÜRÜ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

B.T.'nin silahla okula yaklaşması üzerine öğrencileri hızla içeri alan ve kapıları kapatan okul müdürünün müdahalesi, olası can kayıplarının önüne geçti.

Olayda herhangi bir öğrencinin yaralanmaması büyük bir faciayı önlerken, saldırı öncesinde yapılan tehditlerin ve alınan koruyucu tedbirlerin neden yeterli olmadığı sorusu gündeme geldi.

İsmail SaymazTürkiyeSaldırıGüncelBitlisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Arakhaber iş bsşında 1 0 Yanıtla
  • Elif Şahan Elif Şahan:
    Öğretmenler derdimi anlatır çıkarım. Müfredatını tamamlar çıkarım zihniyetiyle devam ettiği sürece, ne allah korkusu, ne devlet korkusu, ne insan sevgisi, ne hayvan sevgisi aşılanan az bu çocuklara. Ailelere iş düşmüyor mu diye ötenler olacak onu da biliyorum. Dünyada her çocuğun anne babası mi var. Farzedin ki anne babası yok. Yalnız. Tek. Yetim öksüz. Kimi suçlayacak siniz ozaman. Eğitecek siniz sonuçta. Eğitecek siniz. 0 0 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    söz konusu köy ne çevresinde ne de bölgede sevilmeyen ve çok sımartılan bir köy, 0 0 Yanıtla
  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    okul bahçe görevlisi çok güzel fikirdi!! Allah akıl fikir versin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Kayseri’de refüje çıkan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 265 bin TL ceza: Kamera kayıtları yalanı çürüttü Kayseri'de refüje çıkan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 265 bin TL ceza: Kamera kayıtları yalanı çürüttü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Soner Olgun’a bugün son veda Önce sahnede anılacak Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Fransa’da yürek burkan görüntü Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı
Kanada’da askeri üste büyük yangın Çok sayıda ölü ve yaralı var Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
Gizli ayıplı bulaşık makinesi evi yaktı: Tüketici mahkemesi üreticiyi tazminata mahkum etti Gizli ayıplı bulaşık makinesi evi yaktı: Tüketici mahkemesi üreticiyi tazminata mahkum etti
Fransa’daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi Fransa'daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:19
Kanada’da askeri üste büyük yangın Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:56
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
22:25
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
22:11
İsmail Kartal’dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 11:54:16. #7.13#
SON DAKİKA: Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei