Sarıyer'de motosikletli iki şahıs iş yerine ateş açtı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de motosikletli iki şahıs iş yerine ateş açtı, 1 kişi yaralandı

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Sarıyer\'de motosikletli iki şahıs iş yerine ateş açtı, 1 kişi yaralandı
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Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak'taki iş yerine saat 17.00 sıralarında motosikletli iki şahıs silahlı saldırı düzenledi. İş yerinin kurşun yağmuruna tutulduğu olayda 1 kişi yaralandı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'de bir iş yerine motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle gelen şüpheliler, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay sırasında iş yeri sahibi H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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