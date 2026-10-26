25 yıllık hayvan bakıcısı leoparın saldırısına uğradı! Telsizden yardım çığlıkları yükseldi - Son Dakika
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25 yıllık hayvan bakıcısı leoparın saldırısına uğradı! Telsizden yardım çığlıkları yükseldi

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25 yıllık hayvan bakıcısı leoparın saldırısına uğradı! Telsizden yardım çığlıkları yükseldi
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Hollanda'daki safari parkında görev yapan 50'li yaşlarındaki deneyimli hayvan bakıcısı, iki İran leoparının bulunduğu alanda saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Meslektaşları telsizden gelen yardım çığlıklarını duyup olay yerine koşarken, başından yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Doktorlar, hayvan bakıcısının hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu bildirdi.

Hollanda'nın Hilvarenbeek kentindeki Safaripark Beekse Bergen'de 24 Ekim Cumartesi günü korku dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 25 yıldır parkta çalışan ve son sekiz yıldır leoparların bakımını üstlenen deneyimli hayvan bakıcısı, sabah saat 11.00 sıralarında rutin kontrollerini yaptığı sırada saldırıya uğradı.

İki İran leoparının bulunduğu kapalı alanda meydana gelen olayda, kadının telsizinden yükselen yardım çığlıkları meslektaşlarını harekete geçirdi. Olay yerine ulaşan çalışanlar, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan hayvan bakıcısı, başından ve boynundan ciddi yaralar aldı.

DOKTORLAR HAYATTA KALMA İHTİMALİNİN ÇOK DÜŞÜK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Hastanede ameliyata alınan kadının operasyonu tamamlandı ancak sağlık durumu kritik seyretmeye devam etti. 26 Ekim Pazartesi günü yapılan açıklamada, durumunun daha da kötüleştiği ve hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi.

Park yönetimi, kadının ailesiyle görüşerek son sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 25 yıllık deneyime sahip çalışanın saldırıya nasıl maruz kaldığı ise henüz netlik kazanmadı.

LEOPARLARIN BULUNDUĞU ALANDA KAMERA YOKTU

Park yetkilileri, hayvan bakıcısının rutin kontroller sırasında normal prosedürlere uygun olarak alanda yalnız çalıştığını belirtti. Tehlikeli hayvanlarla çalışan personelin güvenliğine ilişkin kurallar bulunmasına rağmen saldırının nasıl gerçekleştiği henüz açıklığa kavuşmadı.

Park sözcüsü, olayın yaşandığı bölümde kamera bulunmadığını ve bu nedenle saldırının tüm ayrıntılarının henüz bilinmediğini ifade etti.

Hollanda Çalışma Müfettişliği ile park yönetimi olayla ilgili ayrı ayrı soruşturma başlattı. Yetkililer, saldırının nedenini ve güvenlik prosedürlerinde herhangi bir aksaklık bulunup bulunmadığını araştırıyor.

LEOPARLAR İÇİN ÖLDÜRME KARARI ALINMADI

Park yönetimi, saldırıya karıştığı değerlendirilen leoparın öldürülmesinin gündemde olmadığını açıkladı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve hayvanın davranışlarının da değerlendirme sürecinde ele alınacağını belirtti.

Saldırı sırasında park ziyaretçilerinin olaydan etkilenmediği bildirildi. Olayın ardından çalışanlara psikolojik destek sağlanırken, soruşturma devam ediyor.

Hayvanat BahçesiHollandaSaldırıLeoparDünyaİranSon Dakika

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