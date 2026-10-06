Sakarya Adapazarı\'nda babasıyla yürüyen genç kıza saldıran şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babasıyla birlikte yürüyen genç kız, daha önceden tanımadığı bir şahıs tarafından darp edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde babasıyla birlikte evine gitmekte olan N.C. isimli genç kız, meydanda bulunan Atatürk büstünün yan tarafındaki çay ocağının yakınında daha önceden tanışıklığı bulunmayan A.A. (54) isimli şahsın saldırısına uğradı. Genç kız, babası ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan A.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan genç kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.