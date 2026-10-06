Başakşehir\'de saldırıda ölen kız öğrencinin cenazesi Adli Tıp\'tan alındı

Başakşehir'de saldırıda ölen kız öğrencinin cenazesi Adli Tıp'tan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda ağır yaralanan kız öğrenci hayatını kaybetmişti. Kız öğrencinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı; memleketi Bartın'a götürüleceği öğrenildi.
İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda meydana gelen saldırı sonucu hayatını kaybeden E.S.B.'nin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı sonucunda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 8 öğrenciden ağır yaralanan E.S.B. hayatını kaybetmişti. Kız öğrencinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. E.S.B.'nin cenazesinin memleketi Bartın'a götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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