Bursa Gemlik'te bıçaklı saldırıya uğrayan 4 aylık hamile kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te bıçaklı saldırıya uğrayan 4 aylık hamile kadın ağır yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile kadın, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olayın ardından polis, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 aylık hamile kadın, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli. yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir telefon mağazasında çalışan Berna A., B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Cep Telefonu3. SayfaSaldırıGüncelGemlikPolisBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te bıçaklı saldırıya uğrayan 4 aylık hamile kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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