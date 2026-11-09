Kuzey Irak'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu - Son Dakika
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Kuzey Irak'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu

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Kuzey Irak\'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu
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Kuzey Irak\'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu
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Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye vilayetinde bulunan Kor Mor doğal gaz sahası, kimliği belirsiz İHA'ların hedefi oldu. Üç İHA ile gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda gaz depolama tesisi vurulurken, güvenlik gerekçesiyle üretim tamamen durduruldu. Beş elektrik santraline gaz sevkiyatının kesilmesi üzerine bölgedeki elektrik üretiminde 2 bin 800 megavata varan düşüş yaşanabileceği açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) enerji ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kor Mor doğal gaz sahasına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Süleymaniye vilayetinin Çemçemal ilçesinde bulunan tesiste saldırının ardından faaliyetler askıya alındı.

GAZ DEPOLAMA TESİSİ VURULDU, ÜRETİM TAMAMEN DURDU

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, saldırının ardından gaz üretiminin durdurulduğunu bildirdi. Tesiste görevli bir mühendis ise İHA'ların gaz depolama bölümünü hedef aldığını, saldırı sonrasında bölgeden duman yükseldiğini aktardı.

Yeni bir saldırı ihtimaline karşı çalışanların sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Irak basınında yer alan haberlerde, saldırının üç İHA ile gerçekleştirildiği öne sürüldü.

5 ELEKTRİK SANTRALİNE GAZ AKIŞI KESİLDİ

Saldırının ardından bölgenin enerji altyapısında ciddi aksama meydana geldi. IKBY Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Umeyd Ahmed, Kor Mor sahasından beş elektrik santraline yapılan doğal gaz sevkiyatının durduğunu açıkladı.

Erbil, Süleymaniye, Baziyan, Çemçemal ve Duhok'taki santrallerin etkilendiğini belirten Ahmed, elektrik üretiminde 2 bin 500 ila 2 bin 800 megavatlık düşüş beklendiğini ifade etti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Bölge yönetimi, elektrik arzındaki kaybı azaltmak amacıyla alternatif enerji kaynaklarını devreye sokmak için harekete geçti.

Bu kapsamda Dukan ve Derbendihan barajlarındaki hidroelektrik santrallerinden yararlanılması ve alternatif yakıt kullanan tesislerin devreye alınması planlandı. Hastaneler ile su tesisleri gibi kritik noktaların enerji ihtiyacının karşılanmasına öncelik verileceği bildirildi.

Yetkililer, gaz sevkiyatının yeniden başlaması halinde elektrik tedarikinin 9 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak normale dönebileceğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Bölgenin en önemli enerji tesislerinden biri olan Kor Mor doğal gaz sahası, geçmişte de benzer saldırıların hedefi olmuştu.

Nisan 2024'te tesise düzenlenen saldırıda dört Yemenli çalışan hayatını kaybetmişti. Kasım 2025'te gerçekleştirilen bir başka saldırı ise gaz üretiminin durmasına ve bölgede geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açmıştı.

Son saldırıyı henüz üstlenen olmazken, İHA'ların kimler tarafından gönderildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SaldırıEnerjiGüncelDünyaIrakSon Dakika

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