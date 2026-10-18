Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada - Son Dakika
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Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

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Ümraniye’de yaklaşık 3 ay önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı 36 yaşındaki Seçil Ö.’den ayrılan 39 yaşındaki Can Y., eski sevgilisinin kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından Can Y.’nin ailesinin evinin önüne gelen Seçil Ö.’nün, Can Y.’nin kullandığı minibüsün camlarını ve aynalarını kırdığı, araçtaki multimedya ekranıyla 38 bin lirayı da aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Seçil Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye’de uzaklaştırma kararı bulunan bir kadının, eski sevgilisinin ailesinin yaşadığı sitenin önüne gelerek tehditte bulunduğu ve park halindeki minibüse zarar verdiği öne sürüldü. Minibüse zarar verildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞI ARACILIĞIYLA TANIŞTI

Esenkent Mahallesi’nde dün saat 06.00 sıralarında yaşanan olayın geçmişi yaklaşık 3 ay öncesine dayanıyor. Edinilen bilgiye göre, nakliyecilik yapan Can Y., bir arkadaşının aracılığıyla Seçil Ö. ile tanıştı. Sevgili olan ikili, bir süre sonra Üsküdar Salacak Mahallesi’nde aynı evde yaşamaya başladı.

EŞYALARA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI

İddiaya göre, kısa süre sonra aralarında sorunlar çıktı. Seçil Ö.’nün evdeki eşyalara zarar verdiği, Can Y.’nin telefonunu, kimliğini ve saatini aldığı ileri sürüldü. Yaşananların ardından ilişkisini bitiren Can Y.’yi, Seçil Ö.’nün rahatsız etmeyi sürdürdüğü ve aracına birkaç kez zarar verdiği öne sürüldü.

Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! <a class='keyword-sd' href='/saldiri/' title='Saldırı'>Saldırı</a> anları kamerada

KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITTIĞI İDDİASI

Seçil Ö.’nün, kendisini Can Y.’ye ve çevresindekilere avukat ve Can Y.’nin eşi olarak tanıttığı iddia edildi. Hamile olduğunu söyleyerek esnaftan alışveriş yaptığı öne sürülen kadının, ödenmeyen alışveriş ücretlerinin Can Y.’den istendiği de öğrenildi.

2 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Kaldıkları evden ayrılan Can Y., Ümraniye Esenkent Mahallesi’nde yaşayan ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisinden şikayetçi olan Can Y., Seçil Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

AYAKKABILARI POŞETE DOLDURUP GÖTÜRDÜ İDDİASI

Uzaklaştırma kararından 6 gün sonra, 11 Ekim’de Seçil Ö.’nün Can Y.’nin ailesinin yaşadığı evin kapısına geldiği iddia edildi. Kapı önündeki çöp poşetini boşaltan Seçil Ö.’nün, ayakkabılıkta bulunan yaklaşık 15 çift kadın ayakkabısını poşete doldurup götürdüğü ileri sürüldü.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM” TEHDİDİ

Seçil Ö., dün sabah saatlerinde yeniden ailenin yaşadığı sitenin önüne geldi. Bağırarak eski sevgilisini çağırması üzerine Can Y.’nin kardeşi Ragıp Y. (30) dışarı çıkarken, Can Y. evden çıkmadı. İddiaya göre, kendisini sakinleştirip uzaklaştırmaya çalışan Ragıp Y.’ye küfür ve hakaret eden Seçil Ö., “Seni yaşatmayacağım, seni öldüreceğim” diyerek tehditte bulundu. Seçil Ö.’nün sokaktan uzaklaşmasının ardından Ragıp Y. evine döndü.

Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

MİNİBÜSÜN CAMLARI VE AYNALARI KIRILDI

Yaklaşık yarım saat sonra park halindeki minibüsün bulunduğu yerden vurma ve cam kırılma sesleri geldi. Site güvenliğinin telefonla haber vermesi üzerine Ragıp Y., aracın yanına gitti. Ragıp Y. üzerine kayıtlı olan ve ağabeyinin kullandığı minibüsün ön ve yan camlarıyla 2 dikiz aynasının kırıldığı, kaportasının ise ezildiği görüldü. Aracın ön plakasının da yerinde olmadığı tespit edildi.

350 BİN LİRALIK ZARAR İDDİASI

Araçtaki multimedya ekranının da kadın tarafından alındığı ve minibüste yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, minibüse zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikayetçi oldu. Minibüse zarar verildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ İHLALİNDEN ŞİKAYET

Can Y. de aynı gün Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurdu. Seçil Ö.’nün evinin bulunduğu adrese gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle kadından şikayetçi oldu.

Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

CAN Y.’NİN DE İFADESİ ALINDI

Seçil Ö.’nün yaralama ve gasp iddiaları üzerine Can Y.’nin de aynı gün şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Can Y., ifadesinde 1 gün önce Seçil Ö.’yü darbettiği, çantasındaki değerli eşyaları aldığı ve motosikletle ayağının üzerinden geçtiği yönündeki suçlamaları reddetti.

38 BİN LİRANIN EKSİK OLDUĞUNU AKŞAM FARK ETTİ

Saat 21.00 sıralarında minibüsün sürücü tarafındaki eczane poşetinde bulunan 38 bin liranın da yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi Amirliği’ne giden Can Y., paranın Seçil Ö. tarafından alındığı iddiasıyla kadından ayrıca şikayetçi oldu.

Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seçil Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından “açıktan hırsızlık”, “mala zarar verme”, “tehdit”, “hakaret”, “otodan hırsızlık” ve “uzaklaştırma kararını ihlal” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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