ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

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ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda 5, 8 ve 11 yaşlarındaki 3 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti. Saldırıda 7 yaşındaki 1 öğrenci ve 1 öğretmen ağır yaralandı. Polis, okulun kilitli kapılarına ateş ederek içeri giren 16 yaşındaki şüphelinin, onu okula girerken görüp peşinden giden bir vatandaş tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

ABD’nin Oregon eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 çocuk ve 1 öğretmen yaşamını yitirirken, okula silahla giren 16 yaşındaki şüpheli de olay yerinde öldü.

ÖNCE BİR ARACA ATEŞ AÇTI

Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu’nda 15 Ekim Perşembe günü yerel saatle 12.59 sıralarında yaşanan olayda, polise ilk olarak kimliği belirsiz bir kişinin bir araca ateş açtığı ihbarı ulaştı. İhbarı yapan kişi, uzun namlulu silah taşıyan şüphelinin aracına birkaç kez ateş ettiğini bildirdi. Bir dakika içinde polise, okulun içinde ateş açıldığına ilişkin çok sayıda ihbar daha yapıldı.

KİLİTLİ KAPILARA ATEŞ EDEREK İÇERİ GİRDİ

Polisin açıklamasına göre şüpheli, okulun kilitli kapılarına ateş ederek binaya girdi. Polis ekipleri saat 13.02'de, ilk ihbardan yaklaşık 3 dakika sonra okula ulaştı. Ekipler, kısa süre sonra şüphelinin okulun içinde vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yetkililer saldırıda kullanılan silahın türüne ilişkin açıklama yapmazken, CBS News’e konuşan güvenlik kaynakları şüphelinin pompalı tüfek kullandığını öne sürdü.

ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

ŞÜPHELİYİ PEŞİNDEN GİDEN VATANDAŞ VURDU

Polis, şüpheliyi okula girerken gören bir vatandaşın onun peşinden binaya girdiğini ve şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Vatandaşın kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Oregon Valisi Tina Kotek, bu kişinin “daha fazla can kaybını önlemek için kahramanca müdahale ettiğini” söyledi. Polis, şüphelinin okulla bir bağlantısı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.

5, 8 VE 11 YAŞINDAKİ 3 ÇOCUK ÖLDÜ

Bend Polis Şefi Mike Krantz’ın da katıldığı basın toplantısında yapılan açıklamada, saldırıda 5, 8 ve 11 yaşlarındaki 3 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi. Ağır yaralanan 7 yaşındaki 1 öğrenci ve 1 öğretmen, St. Charles Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Krantz, hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiğini söyledi.

ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

ÖĞRENCİLER KİLİSEYE TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının ardından sınıflar boşaltıldı. Öğrenciler ve okul çalışanları, ailelerine teslim edilmek üzere otobüslerle yakındaki bir kiliseye götürüldü. Bend-La Pine okul bölgesine bağlı tüm okullarda cuma günü dersler ve spor etkinlikleri iptal edildi.

“DÜŞÜNÜLEMEZ BİR TRAJEDİ”

Bend-La Pine Okulları Müdürü Steven Cook, “Bugün Silver Rail İlkokulu’nda düşünülemez bir trajedi yaşandı” dedi. Bend Belediye Başkanı Melanie Kebler, “Bugün toplumumuz için korkunç bir gün” ifadelerini kullandı. Vali Kotek ise “Bugün tüm Oregonlular bu kaybın yasını tutuyor” açıklamasında bulundu.

ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten yerel güvenlik birimlerine Oregon Eyalet Polisi, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) da destek veriyor.

ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybettiABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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