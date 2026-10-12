Riyad havalimanına 24 saatte ikinci Husi saldırısında Pakistanlı öldü, can kaybı 14 oldu - Son Dakika
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Riyad havalimanına 24 saatte ikinci Husi saldırısında Pakistanlı öldü, can kaybı 14 oldu

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Riyad havalimanına 24 saatte ikinci Husi saldırısında Pakistanlı öldü, can kaybı 14 oldu
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Yemenli Husiler Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı 24 saatte ikinci kez vurdu, Pakistan uyruklu bir kişi ölünce can kaybı 14'e çıktı. İlk saldırıda 13 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmış, havalimanı operasyonları askıya alınmıştı.

(ANKARA) - Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 24 saat içinde ikinci kez hedef aldı. Son saldırıda Pakistan uyruklu bir kişinin yaşamını yitirmesiyle havalimanına yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Yemenli Husilerin önceki gün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 13 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Havalimanına yönelik son Husi saldırısında Pakistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 14 oldu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçları kullanarak Riyad ve Dammam'daki havalimanlarının yanı sıra Suudi Aramco'ya ait enerji tesislerini hedef aldıklarını söyledi. Seri, aynı gün yaptığı ayrı bir açıklamada ise Mekke ve Medine dışındaki Suudi havalimanları ve hava sahasının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, ilk saldırının ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların askıya alındığını duyurmuştu. İlk saldırıda hayatını kaybedenler arasında Suudi Arabistan, Hindistan, Bangladeş, Mısır, Ürdün, Filistin, Sudan, Suriye ve ABD vatandaşlarının bulunduğu bildirildi.

ABD BAŞKANI TRUMP: HUSİLERE KARŞI SALDIRILARA KATILABİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump'a Washington'ın Husilere karşı düzenlenecek saldırılarda Suudi Arabistan'a katılıp katılmayacağı soruldu. Trump, "Katılabiliriz. Duruma bakacağız. Son saldırıyı henüz öğrendik, bir karar vereceğiz ve hızlı hareket edeceğiz" dedi.

Saldırılar, Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile ülkenin kuzeybatısının büyük bölümünü kontrol eden Husiler arasındaki çatışmaların yeniden tırmandığı dönemde gerçekleşiyor. Husiler, Suudi Arabistan'ı Yemen'deki hükümet güçlerine verdiği destek nedeniyle hedef aldıklarını belirtiyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Riyad havalimanına 24 saatte ikinci Husi saldırısında Pakistanlı öldü, can kaybı 14 oldu - Son Dakika
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