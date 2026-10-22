Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı - Son Dakika
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Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

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Malezya'da 16 yaşındaki bir öğrenci, okulda kadın öğretmenine baltayla saldırdı. Başına yerleştirdiği telefonla saldırı anlarını canlı yayınlayan öğrenci, sınıftaki başka bir öğrencinin yardımıyla etkisiz hale getirildi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, şüphelinin yanında balta ve çakı ele geçirildi.

Malezya'da 16 yaşındaki bir öğrenci, okulda kadın öğretmenine kesici aletle saldırarak yaraladı. Saldırı anlarını başına yerleştirdiği telefonla canlı yayınlayan öğrencinin görüntüleri ortaya çıkarken, sınıftaki diğer bir öğrencinin de yardımıyla saldırgan etkisiz hale getirildi. Yaralanan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

BAŞINA TELEFON YERLEŞTİRİP CANLI YAYIN AÇTI

Olay, 21 Ekim sabahı Malezya'nın Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentindeki Tunku Putra-HELP Uluslararası Okulunda meydana geldi. 16 yaşındaki erkek öğrenci, yanında getirdiği kesici aletlerle okula girdi. Öğrencinin saldırı öncesinde başına bir telefon yerleştirerek canlı yayın başlattığı belirlendi.

Yaklaşık 12 dakika süren kayıtta öğrencinin önce okulun tuvaletinde hazırlandığı, ardından koridordan geçerek sınıfa yöneldiği görüldü. Saldırı sırasında telefonun yerinden çıkmasıyla görüntü kesilirken ses kaydının bir süre daha devam ettiği bildirildi.

ÖĞRETMENİ SINIFTA HEDEF ALDI

Sınıfın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencinin öğretmenine doğru ilerlediği ve kesici aletle saldırdığı görüldü. Kadın öğretmen, saldırganı durdurmaya çalışırken elinden yaralandı. Sınıfta bulunan bir başka öğrencinin de yardımıyla saldırgan kontrol altına alındı. Olayın ardından öğretmen hastaneye kaldırıldı. Okul yönetimi, yaralanan öğretmenin sağlık durumunun stabil olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını ve başka kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

ÇANTASINDAN BALTA VE ÇAKI ÇIKTI

Polis ekipleri, sabah saat 08.03'te gelen acil ihbarın ardından okula sevk edildi. Yapılan incelemelerde öğrencinin yanında küçük bir balta ve çakı bulunduğu açıklandı. İlk haberlerde saldırının baltayla gerçekleştirildiği belirtilirken, daha sonraki açıklamalarda öğretmenin çakıyla yaralandığı bilgisi de yer aldı. Bu nedenle yaralanmaya neden olan aletin hangisi olduğu konusunda farklı bilgiler bulunuyor. Öğrencinin okula havai fişek niteliğinde patlayıcı maddeler de getirdiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI, ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki öğrenci, işlemlerinin ardından polis kefaletiyle serbest bırakıldı. Polis, olayla ilgili tehlikeli silahla yaralama ve patlayıcı maddelere ilişkin mevzuat kapsamında soruşturma başlattı. Sarawak Emniyet yetkilileri, saldırının nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

OKULDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan olayın ardından okulda eğitime tedbir amacıyla erken son verildi ve velilerden çocuklarını almaları istendi. Okul yönetimi, güvenlik önlemlerinin artırılacağını, kampüs girişlerinde kontrollerin sıkılaştırılacağını ve okulda üç yardımcı polis görevlisinin bulundurulacağını duyurdu. Ayrıca olaydan etkilenen öğrenci ve öğretmenlere psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, saldırının canlı yayın görüntülerinin Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu tarafından kaldırıldığını açıkladı.

MalezyaSaldırıDünyaSon Dakika

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