Aydın Söke'de patlayıcı saldırısına 3 adrese operasyon, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Söke'de patlayıcı saldırısına 3 adrese operasyon, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Söke\'de patlayıcı saldırısına 3 adrese operasyon, 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Söke'de 2 Ekim'de bir araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüpheli adreslerinde 1 pompalı tüfek, 15 kartuş, 1 muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AYDIN) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin polisin gözaltına aldığı 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söke ilçesinde 2 Ekim'de bir araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Olayın ardından harekete geçen Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 8 Ekim'de belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 15 kartuş, 1 muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
Cep TelefonuOperasyonGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelYerelAydınSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Ukrayna’da kan donduran görüntü 74 yaşındaki kadını yere savurdu Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu
Öğretmen de bunu yaparsa Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te
9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 16:31:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Söke'de patlayıcı saldırısına 3 adrese operasyon, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei