Şarkıcı Mustafa Sandal'ın fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eşi Melis Sandal'ın ailesini mesaj yoluyla tehdit edip haraç isteyen ardından ailenin Tuzla'da yaşadığı evi kurşunlayan 2 şüpheli, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu olaydan kısa bir süre yakalandı. Şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken diğerinin ise 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırı anı ve şüphelilerin ticari taksiyle kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Kasım Pazar günü sabah saat 07.50 sıralarında Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sandal'ın yurtdışında bulunan ve fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan kayınpederi Cihan Sütşurup'un yaşadığı aile apartmanı kurşunlandı. Cihan Sütşurup'un eşi Reyhan Sütşurup ile kardeşlerinin yaşadığı apartmanın bulunduğu bölgeye yaya olarak geldikleri öğrenilen şüpheliler, binaya birden fazla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Reyhan Sütşurup'un kardeşlerine tehdit mesajları gönderildi. Bunun üzerine Melis Sandal'ın eniştesi R.G. polise giderek şikayetçi oldu.

Şüpheliler olaydan kısa süre sonra yakalandı: Kıyafetlerini bile değiştiremediler

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin 19 yaşındaki yabancı uyruklu Zahir A. ile 18 yaşından küçük S.F. olduğu anlaşıldı. Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler şüphelilerden Zahir A.'nın (19) olayın ardından bir taksiye bindiğini belirledi. Taksiyi takibe alan ekipler, kısa süre sonra 7 suç kaydı olan Zahir A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında 4 suç kaydı bulunduğu öğrenilen diğer şüpheli S.F. (16) ise konakladığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli de işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yakalanan iki şüphelinin olaydan kısa süre sonra kıyafetlerini bile değiştirememesi dikkatlerden kaçmadı.

Yurt dışından para karşılığında kurşunlama işi aldılar, paralarını alamadan yakalandılar

Şüphelilerin gasp büro amirliğinde polise verdikleri ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri ve olayda kullandıkları silahın yerini gösterdikleri öğrenildi. Şüphelilerin, silahı Üsküdar Namazgah Caddesi üzerindeki bir yeşil alana attığı tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, kurşunlama işini Telegram üzerinden yurtdışından para karşılığında aldıklarını ancak olayından sonra paralarını alamadıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan biri 18'den küçük 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kurşunlama anları kamerada

Melis Sandal Sütşurup'un ailesini kaldığı eve yönelik silahlı saldırıya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin ateş ederken diğerinin cep telefonuyla kayıt altına aldığı görülüyor. Şüphelilerin köprüde ticari taksiyle hareket halinde yakalandıkları, olayda kullanılan silahın bulunduğu anlarda görüntüye yansıyor.