AFAD konteynerlerine dadandılar! Kamyonet kasası kapıyla doluGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da Narlıca Mahallesi'ndeki AFAD konteynerlerinden 31 kapıyı alıp kamyonetle götürmeye çalışan M.D. ve M.B., polisin suçüstü operasyonuyla yakalandı. Yakalanma anları cep telefonuyla görüntülenen şüpheliler mahkemece tutuklanırken, kapılar görevlilere teslim edildi.
Hatay'da AFAD'a ait konteynerlerden 31 kapıyı çalan 2 şüpheli, malzemeleri kamyonetle taşıdıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken; mahkemeye sevk edilen M.D. ve M.B. tutuklandı.
KAMYONETLE TAŞIRKEN YAKALANDILAR
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde AFAD'a ait konteynerlerden kapıların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği M.D. ve M.B.'yi, çaldıkları kapıları kamyonetle taşıdıkları sırada yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
31 KAPI GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen 31 konteyner kapısı ise görevlilere teslim edildi.
Kaynak: DHA
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