Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı Salim Gören, uçuş sırasında Uşak'ta gölete düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki gölete paramotorla düşen Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı Salim Gören (39), vatandaşların 112'ye haber vermesiyle bölgeye ulaşan AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Uşak Havacılık Kulübü'nün de başkanı olan yaralı pilot, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Uşak'ta paramotorla uçuş yapan pilot, gölete düşerek yaralandı.
Olay, Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Paramotorla uçuş yapan pilot gölete düştü.
VATANDAŞLAR 112'Yİ ARADI
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
PARAMOTOR EĞİTİM KURULU BAŞKANI ÇIKTI
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan pilotun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören (39) olduğu öğrenildi.
Gören, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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