İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanağın Çatalca'da sele neden olduğunu, bölgede mahsur kalan 66 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda yürütüldüğü, çalışmalarda 8 bot, 34 araç ve 115 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında Karamandere mevkisinde araç üzerinde 2, Karacaköy mevkisinde servis içerisinde 14, Ormanlı mevkisinde 15, Karacaköy İzzettin Çiftliği'nde 4, Karacaköy bölgesinde 4, Karamandere Nusrettin Çiftliği bölgesinde 20 ve Karacaköy Resul Sayın Çiftliği bölgesinde 7 olmak üzere toplam 66 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Öte yandan ekiplerin selden vatandaşları botlarla kurtardığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin vatandaşları botlara alıp kıyıya getirdiği anlar yer alıyor.