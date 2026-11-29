Çatalca'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 66 kişi kurtarıldı. Suların yüksek olması sebebiyle mahsur kaldığını belirten bir kişi, "Sular belimize kadar geliyordu, arabaları bırakmak zorunda kaldık" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca'da sele neden oldu. Sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu. Sel nedeniyle mahsur kalan 66 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

'ARABALARI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK'

Selde mahsur kalan bir kişi, "Sular belimize kadar geliyordu., arabaları bırakmak zorunda kaldık. Orada 5 metre büyüklüğünde bir çimenlik bulduk. Sadece bekledik" dedi.