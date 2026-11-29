Samsun'un Yakakent ilçesinde yaklaşık 33 saattir kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, kendisinden yaklaşık 33 saattir haber alınamayan Muhammet Torun'a (46) ait araç, Yakakent ilçesindeki mesire alanında bulunurken, şahsın izine henüz rastlanmadı. Torun'un kayıp olduğu bilgisinin dün akşam saatlerinde AFAD'a ulaşması üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD'ın çağrısı üzerine arama-kurtarma konusunda deneyimli ve AFAD akreditasyonuna sahip sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Yoğun yağışın bölgede etkili olması sebebiyle pazar günü sona erdirilen arama çalışmalarının pazartesi günü sürdürüleceği bildirildi.