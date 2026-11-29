AFAD Başkanlığına atanan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, görevinden ayrılırken yayımladığı mesajda Ağrılılara teşekkür etti. Bozkurt, “Ankara’da, ihtiyaç duyduğunuz her zaman kapısını çalabileceğiniz bir hemşehrinizin bulunduğunu hiçbir zaman unutmayınız” dedi.

Vali Borkurt; Mesajımda Göreve başladığım gün siz kıymetli hemşehrilerime hitaben yaptığım konuşmada da ifade ettiğim üzere, bizim hizmet anlayışımızın temelinde yalnızca eserler ortaya koymak değil, gönüllere dokunmak ve gönüllerde yer edinebilmek vardır. Yunus Emre’nin “Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.” sözünü kendimize şiar edindik. Çünkü biliyoruz ki yapılan hizmetlerin en kıymetlisi, bir insanın duasına mazhar olmak ve gönlünde yer bulabilmektir.

Ağrı’nın il oluşunun 100. yıl dönümünde bu kadim şehirde görev yapmış olmak benim için ayrı bir mutluluk ve şereftir. Bir asırlık geçmişi, köklü kültürü ve güçlü insan kaynağıyla ilimizin gelişimine ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesine katkı sunabilmek, hayatım boyunca gururla hatırlayacağım kıymetli bir sorumluluk olarak hafızamda yer edecektir.

Saygıdeğer Hemşehrilerim,

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” hadis-i şerifini rehber edinerek insanımıza hizmet etmeyi en büyük sorumluluğumuz kabul ettik. Sizlerin gönül rızasını ve duasını her türlü makamın üzerinde tuttuk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; devletimizin, bakanlıklarımızın ve İl Özel İdaremizin imkânlarını seferber ederek ilimizin gelişmesi, kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için gayret gösterdik.

Bu süreçte, stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye hedefinin ülkemize kazandıracağı huzur, güven ve kardeşlik ikliminin ilimizin kalkınmasına da önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Zira huzurun, güvenin ve birlik beraberliğin hâkim olduğu bir ortamın, geleceğe yönelik hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük gücümüz olduğunun bilincindeyiz.

Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle ilimiz için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda pek çok çalışmayı ve projeyi hayata geçirdik. Bu hizmet yolculuğunda emeği bulunan, katkı sunan, destek veren, duasıyla yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Değerli Hemşehrilerim,

Meslek hayatım boyunca AFAD teşkilatının çeşitli kademelerinde yaklaşık beş yıl görev yaptım. Bugün şahsıma tevdi edilen AFAD Başkanlığı görevini de aynı sorumluluk bilinci, azim ve hizmet anlayışıyla yerine getirmek için gayret göstereceğim. Bu vesileyle, tarafıma tevdi edilen bu önemli görevi şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye şahsıma duydukları güven, teveccüh ve takdirleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.

Ağrı’nın bereketli topraklarının havasını solumuş, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir hemşehriniz olarak özellikle ifade etmek isterim ki; görevimiz, sorumluluğumuz ve bulunduğumuz makam neresi olursa olsun gönlümüz daima Ağrı ile birlikte olacaktır. Ağrı’nın sevinci sevincimiz, başarısı gururumuz, geleceğine dair umutları ise her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Ankara’da, ihtiyaç duyduğunuz her zaman kapısını çalabileceğiniz, sevincinizi ve derdinizi paylaşabileceğiniz bir hemşehrinizin bulunduğunu hiçbir zaman unutmayınız.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin; ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle, görev sürem boyunca desteklerini, güvenlerini ve samimiyetlerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyor; hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum,

Ağrı’lı hemşehrilerim “Allah’a emanet olun” dedi.

Haber: Servet Arslan