Uşak'ta paramotorla uçuş yaptığı sırada gölete düşen Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören yaralandı.

Merkeze bağlı Yeşilkaraağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne paramotorla uçan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göletten çıkarılan kişinin Salim Gören olduğu belirlendi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gören'in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.