Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada, müsabaka öncesinde sporcular ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesi oluşturan belirtilerin ortaya çıktığı bildirildi.

Maç sırasında sağlık sorunlarının şiddetlendiği ancak sporcuların buna rağmen karşılaşmayı tamamladığı belirtildi. Mücadelenin ardından sporcuların ve teknik ekibin tedavisine başlanırken bazı sporcuların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Aras Kargo'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oynadığımız deplasman karşılaşması öncesinde sporcularımız ve teknik ekip üyelerimizde gıda zehirlenmesi şüphesi oluşturan belirtiler ortaya çıkmıştır. Maç sırasında şikayetlerin şiddetlenmesine rağmen sporcularımız, sorumluluk bilinciyle müsabakayı tamamlamıştır.

Karşılaşmanın ardından sporcularımızın ve teknik ekibimizin tedavisine başlanmış, bazı sporcularımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir.

Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle bu hafta sonu oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildiririz."

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN ERTELEME BAŞVURUSU

Yaşanan sağlık sorunlarının ardından Aras Kargo, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

İzmir temsilcisinin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Fenerbahçe Medicana'yı konuk etmesi planlanıyor. Karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği federasyonun vereceği kararla netleşecek.