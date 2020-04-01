Son Dakika Vodafone Haberleri

- 01.04.2020 01 Nis 23:24 Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Süper Lig'de maçların oynanmadığı dönemde büyük maddi kayıp yaşayan Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti.
- 31.03.2020 31 Mar 17:35 TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lira bağış yaptı.
- 30.03.2020 30 Mar 18:52 Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Zafer Algöz ile Instagram'da canlı yayın yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Talisca'nın futbolculuğuyla ilgili söyleyecek kelime yok. Çok etkili bir oyuncu. Talisca'yı tabii ki takımda isterim, kim istemez ama şartlar pek elverişli değil. Keşke gelse" dedi.
- 28.03.2020 28 Mar 10:34 Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Neuer'e alternatif arayan Alman devi Bayern Münih'in, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.
- 26.03.2020 26 Mar 17:31 Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor" paylaşımında bulundu.
- 25.03.2020 25 Mar 22:41 Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
- 25.03.2020 25 Mar 21:35 Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Karantinadan kaçarak Sırbistan'a sevgilisinin yanına giden Real Madrid'in yıldız Luka Jovic, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca kendini savundu.
- 25.03.2020 25 Mar 20:52 Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu iddia edildi.
- 25.03.2020 25 Mar 20:11 Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son dakika: Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından "Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" paylaşımında bulundu.
- 25.03.2020 25 Mar 16:09 Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından oğulları Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.
- 24.03.2020 24 Mar 22:58 Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta 10 Mart'ta koronavirüse yakalanan Başkan Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi.
- 22.03.2020 22 Mar 09:56 Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Beşiktaş'ta gözler gurbetçi futbolculara çevrildi. Siyah-beyazlı takım, sezon başında Galatasaray'ın da istediği milli oyuncu Yunus Mallı'ya kancayı taktı.
- 21.03.2020 21 Mar 16:55 Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Gonzalo Higuain'in neden İtalya'daki karantinadan kaçmak istediği belli oldu. Arjantin basını, yıldız oyuncunun hasta annesini görmek için Arjantin'e gitmeye çalıştığını yazdı.
- 21.03.2020 21 Mar 11:33 Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Alman basını, Bayern Münih'in, Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etmek istediğini yazdı.
- 21.03.2020 21 Mar 11:13 Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Galatasaray'da kaptanlar Fernando Muslera, Ryan Donk ve Selçuk İnan, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan krizin ardından 1 maçlık primlerini tesis personeline dağıtacak.
- 19.03.2020 19 Mar 22:48 Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'a 3 İtalyan ekibinin istediği Marcao için 10 milyon euro, İngiltere Premier Lig'den 2 talibi olan Christian Luyindama için ise 15 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi.
- 19.03.2020 19 Mar 22:21 Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Ryan Babel, EURO 2020'yi düşünerek Ajax'a gitti ama şampiyona 2021'e ertelenince planlar altüst oldu. Hollandalı oyuncunun turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan Galatasaray, 34 yaşındaki oyuncuyu yazın Katar-Çin gibi ülkelere satmanın hesabını yapıyordu.
- 16.03.2020 16 Mar 17:10 Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Arjantin devi Boca Juniors ile anlaştığı iddia edildi.
- 14.03.2020 14 Mar 23:08 Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Luiz Gustavo, takım arkadaşlarını eleştirdi. Yıldız oyuncu, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum" dedi.
- 09.03.2020 09 Mar 20:52 Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı
Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
- 17.02.2020 17 Şub 16:35 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe, 1.85'lik oranıyla derbisinin favorisi olarak gösterildi.
- 14.02.2020 14 Şub 17:25 Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı
Sağ bek arayan Milan, gözlemcilerinin raporu üzerine Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik'i transfer listesine aldı.
- 09.10.2019 09 Eki 19:21 Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı H Grubu maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmanda takımdan ayrı çalışan Emre, bugün takımla birlikte çalıştı.
- 01.10.2019 01 Eki 17:49 TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir
TFF'nin Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmesine eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer sert tepki gösterdi. Gezer, "Bugünden itibaren Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bugünden itibaren büyük takımların maçlarına çıkan her hakem tedirgin çıkacaktır." dedi.
- 26.08.2019 26 Ağu 17:39 Messi'nin oğlu Barcelona'nın yediği gole sevinince ortaya renkli görüntüler çıktı!
Barcelona-Real Betis mücadelesinde Lionel Messi'nin oğlu Mateo'nun, Betis'in golüne sevinmesi sonrası eğlenceli anlar ortaya çıktı.
- 20.08.2019 20 Ağu 17:10 Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı
Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Diego Forlan, Cristiano Ronaldo'yu yerden yere vurdu. Forlan, "Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Beckham ise öyle değildir." dedi.
- 15.08.2019 15 Ağu 10:46 Sadio Mane top toplayıcı çocuğa forma hediye etti!
Sadio Mane, Liverpool'un Süper Kupa'da penaltılarla Chelsea'yi elediği maçta top toplayıcı çocuğa formasını verdi.
- 09.08.2019 09 Ağu 23:55 Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu. Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur. Umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir." dedi.
- 06.08.2019 06 Ağu 17:12 Porto, Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı!
Porto, Vincent Aboubakar'ı Şampiyonlar Liginde Krasnodar ile oynayacağı maçın kadrosuna almadı.
- 15.07.2019 15 Tem 11:49 Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Hükümetten destek alıyor" iddialarına yanıt verdi!
Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Burak Yılmaz'dan ve hükümetten destekli olduğuma dair söylemler beni rahatsız ediyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız futbolculuğu döneminde benim takım kaptanımdı." dedi.
- 14.07.2019 14 Tem 14:44 Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı!
Portekiz'in Benfica Kulübü, son 10 yılda sattığı oyuncularla kasasına 953 milyon euro koydu. Oyuncu satışından Atletico Madrid 952, Monaco ise 911 milyon euro kazandı.
- 12.07.2019 12 Tem 18:02 Emre Mor Galatasaray'a gelmeden kriz çıkardı
Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, milli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray'a problem çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Alan transferinde olduğu gibi Emre Mor'da da menajer engeline takılabilir.
- 09.07.2019 09 Tem 22:49 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor!
İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
- 09.07.2019 09 Tem 19:36 Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor." sözleriyle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
- 09.07.2019 09 Tem 19:29 İtalyanlar yazdı! Eljif Elmas, Napoli'de
İtalyan basını Fenerbahçe'nin, Eljif Elmas için Napoli ile 15 milyon euroya anlaştığını yazdı. Makedon oyuncu Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gidecek.
- 08.07.2019 08 Tem 22:42 Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor!
Dorukhan Toköz'ü mutlaka kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Igor Tudor, Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino ile konuşarak, 8 milyon euroluk teklifin artırılmasını istedi.
- 08.07.2019 08 Tem 19:10 Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Terim yıllık 18 milyon lira kazanacak.
- 03.07.2019 03 Tem 20:04 Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, "İlk hedefim formaya 4. yıldızı takmak. Türkiye'den Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum. Gelmeden önce onunla konuştum, buranın ne kadar harika olduğundan bahsetti." dedi.
- 01.07.2019 01 Tem 18:36 Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası
İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketi Bethard firmasına, 18 yaşından küçük çocuklara bahis oynattığı için İsveç Oyun Müfettişliği tarafından 250 bin euro para cezası verildi.
- 30.06.2019 30 Haz 16:34 Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu
Frank Lampard ile yolları ayrılan Derby County, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu ile görüşüyor.
- 28.06.2019 28 Haz 18:59 Kudrayshov'dan Galatasaray tepkisi: Hakemler üzerinde etki kuruyorlar
Geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Kudrayshov, "Basının yardımıyla pompalanan Galatasaray'ın hakemler üzerinde etkisi var. Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyor. Çok etkin bir insan. Sahada sürekli hakemlerle konuşuyor." dedi.
- 25.06.2019 25 Haz 18:21 Lucescu'dan sürpriz karar
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başındaki görevinin ardından takım çalıştırmayan ve boşta olan Mircea Lucescu, teknik adamlık konusuyla ilgili kararını bu yaz vereceğini açıklamıştı.
- 22.06.2019 22 Haz 17:37 Frankie de Jong tatil videosuyla futbolseverleri kıskandırdı!
Ajax'ta gösterdiği performansla Barcelona'nın yolunu tutan Frenkie de Jong, Instagram hesabından futbolseverleri kıskandıran bir paylaşımda bulundu.
- 11.06.2019 11 Haz 17:01 Göztepe, Manuel Fernandes transferinde mutlu sona yakın
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Portekizli yıldız oyuncu Manuel Fernandes ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
- 10.06.2019 10 Haz 17:56 Alpay Özalan: Spor Bakanımız ile İzlanda'ya gidiyorum
Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Alpay Özalan, milli takıma destek için İzlanda'ya gideceğini açıkladı. Özalan, "Bu tarz ilkel yöntemler milli takımımızın sahada daha da kenetlenmesine ve güzel zaferler kazanmasına vesile olacaktır." dedi.
- 10.06.2019 10 Haz 17:24 İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın fırça tutması komik
İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatılmasına İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'dan skandal bir yorum geldi. Benediktsson, "Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil." dedi.
- 08.06.2019 08 Haz 22:43 Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi!
Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği maçta Fransızların dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, Hasan Ali Kaldırım karşısında ilk yarıda adım atamadı.
- 05.06.2019 05 Haz 15:39 Merih Demiral, 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu!
İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer oldu.
- 29.05.2019 29 May 18:41 Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!
Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko, Inter ile anlaştı. İtalyan basını, transferin 15 milyon euroya bittiğini öne sürdü.
- 27.05.2019 27 May 00:31 1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.