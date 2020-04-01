Son Dakika Vodafone Haberleri

23:24 Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti Süper Lig'de maçların oynanmadığı dönemde büyük maddi kayıp yaşayan Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti.

17:35 TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lira bağış yaptı.

18:52 Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Zafer Algöz ile Instagram'da canlı yayın yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Talisca'nın futbolculuğuyla ilgili söyleyecek kelime yok. Çok etkili bir oyuncu. Talisca'yı tabii ki takımda isterim, kim istemez ama şartlar pek elverişli değil. Keşke gelse" dedi.

10:34 Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi Neuer'e alternatif arayan Alman devi Bayern Münih'in, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

17:31 Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor" paylaşımında bulundu.

22:41 Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

21:35 Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçarak Sırbistan'a sevgilisinin yanına giden Real Madrid'in yıldız Luka Jovic, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca kendini savundu.

20:52 Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu iddia edildi.

20:11 Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son dakika: Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından "Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" paylaşımında bulundu.

16:09 Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından oğulları Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

22:58 Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta 10 Mart'ta koronavirüse yakalanan Başkan Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi.

09:56 Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde Beşiktaş'ta gözler gurbetçi futbolculara çevrildi. Siyah-beyazlı takım, sezon başında Galatasaray'ın da istediği milli oyuncu Yunus Mallı'ya kancayı taktı.

16:55 Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Gonzalo Higuain'in neden İtalya'daki karantinadan kaçmak istediği belli oldu. Arjantin basını, yıldız oyuncunun hasta annesini görmek için Arjantin'e gitmeye çalıştığını yazdı.

11:33 Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Alman basını, Bayern Münih'in, Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etmek istediğini yazdı.

11:13 Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Galatasaray'da kaptanlar Fernando Muslera, Ryan Donk ve Selçuk İnan, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan krizin ardından 1 maçlık primlerini tesis personeline dağıtacak.

22:48 Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro! Galatasaray'a 3 İtalyan ekibinin istediği Marcao için 10 milyon euro, İngiltere Premier Lig'den 2 talibi olan Christian Luyindama için ise 15 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi.

22:21 Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Ryan Babel, EURO 2020'yi düşünerek Ajax'a gitti ama şampiyona 2021'e ertelenince planlar altüst oldu. Hollandalı oyuncunun turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan Galatasaray, 34 yaşındaki oyuncuyu yazın Katar-Çin gibi ülkelere satmanın hesabını yapıyordu.

17:10 Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Arjantin devi Boca Juniors ile anlaştığı iddia edildi.

23:08 Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Luiz Gustavo, takım arkadaşlarını eleştirdi. Yıldız oyuncu, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum" dedi.

20:52 Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

16:35 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe, 1.85'lik oranıyla derbisinin favorisi olarak gösterildi.

17:25 Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı Sağ bek arayan Milan, gözlemcilerinin raporu üzerine Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik'i transfer listesine aldı.

19:21 Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı H Grubu maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmanda takımdan ayrı çalışan Emre, bugün takımla birlikte çalıştı.

17:49 TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir TFF'nin Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmesine eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer sert tepki gösterdi. Gezer, "Bugünden itibaren Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bugünden itibaren büyük takımların maçlarına çıkan her hakem tedirgin çıkacaktır." dedi.

17:10 Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Diego Forlan, Cristiano Ronaldo'yu yerden yere vurdu. Forlan, "Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Beckham ise öyle değildir." dedi.

23:55 Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu. Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur. Umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir." dedi.

11:49 Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Hükümetten destek alıyor" iddialarına yanıt verdi! Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Burak Yılmaz'dan ve hükümetten destekli olduğuma dair söylemler beni rahatsız ediyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız futbolculuğu döneminde benim takım kaptanımdı." dedi.

14:44 Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı! Portekiz'in Benfica Kulübü, son 10 yılda sattığı oyuncularla kasasına 953 milyon euro koydu. Oyuncu satışından Atletico Madrid 952, Monaco ise 911 milyon euro kazandı.

18:02 Emre Mor Galatasaray'a gelmeden kriz çıkardı Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, milli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray'a problem çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Alan transferinde olduğu gibi Emre Mor'da da menajer engeline takılabilir.

22:49 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor! İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

19:36 Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor." sözleriyle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

19:29 İtalyanlar yazdı! Eljif Elmas, Napoli'de İtalyan basını Fenerbahçe'nin, Eljif Elmas için Napoli ile 15 milyon euroya anlaştığını yazdı. Makedon oyuncu Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gidecek.

22:42 Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor! Dorukhan Toköz'ü mutlaka kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Igor Tudor, Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino ile konuşarak, 8 milyon euroluk teklifin artırılmasını istedi.

19:10 Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi! Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Terim yıllık 18 milyon lira kazanacak.

20:04 Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, "İlk hedefim formaya 4. yıldızı takmak. Türkiye'den Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum. Gelmeden önce onunla konuştum, buranın ne kadar harika olduğundan bahsetti." dedi.

18:36 Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketi Bethard firmasına, 18 yaşından küçük çocuklara bahis oynattığı için İsveç Oyun Müfettişliği tarafından 250 bin euro para cezası verildi.

16:34 Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu Frank Lampard ile yolları ayrılan Derby County, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu ile görüşüyor.

18:59 Kudrayshov'dan Galatasaray tepkisi: Hakemler üzerinde etki kuruyorlar Geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Kudrayshov, "Basının yardımıyla pompalanan Galatasaray'ın hakemler üzerinde etkisi var. Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyor. Çok etkin bir insan. Sahada sürekli hakemlerle konuşuyor." dedi.

18:21 Lucescu'dan sürpriz karar Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başındaki görevinin ardından takım çalıştırmayan ve boşta olan Mircea Lucescu, teknik adamlık konusuyla ilgili kararını bu yaz vereceğini açıklamıştı.

17:37 Frankie de Jong tatil videosuyla futbolseverleri kıskandırdı! Ajax'ta gösterdiği performansla Barcelona'nın yolunu tutan Frenkie de Jong, Instagram hesabından futbolseverleri kıskandıran bir paylaşımda bulundu.

17:01 Göztepe, Manuel Fernandes transferinde mutlu sona yakın Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Portekizli yıldız oyuncu Manuel Fernandes ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

17:56 Alpay Özalan: Spor Bakanımız ile İzlanda'ya gidiyorum Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Alpay Özalan, milli takıma destek için İzlanda'ya gideceğini açıkladı. Özalan, "Bu tarz ilkel yöntemler milli takımımızın sahada daha da kenetlenmesine ve güzel zaferler kazanmasına vesile olacaktır." dedi.

17:24 İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın fırça tutması komik İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatılmasına İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'dan skandal bir yorum geldi. Benediktsson, "Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil." dedi.

22:43 Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi! Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği maçta Fransızların dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, Hasan Ali Kaldırım karşısında ilk yarıda adım atamadı.

15:39 Merih Demiral, 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu! İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer oldu.

18:41 Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı! Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko, Inter ile anlaştı. İtalyan basını, transferin 15 milyon euroya bittiğini öne sürdü.