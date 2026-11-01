Vakıfbank, Sultanlar Ligi 6. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi - Son Dakika
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Vakıfbank, Sultanlar Ligi 6. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Vakıfbank, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Setler 20-25, 35-33, 19-25 ve 17-25 biterken karşılaşma 116 dakika sürdü.

Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Özmen, Adem Türkmen

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)

Vakıfbank: Deniz Uyanık, Cazaute, Naz Aydemir Akyol, Zehra Güneş, İvanoviç, Brancuska (Aylin Acar Sarıoğlu Acar, Cansu Özbay, Boskoviç)

Setler: 20-25, 35-33, 19-25, 17-25

Süre: 116 dakika (25, 39, 28, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Vakıflar BankasıVodafoneAfyonSporSon Dakika

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