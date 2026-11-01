Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker\'i deplasmanda 3-2 yendi, maç 139 dakika sürdü

Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker'i deplasmanda 3-2 yendi, maç 139 dakika sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi. 139 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-20, 25-21, 22-25, 24-26 ve 10-15 sonuçlandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Gorecka, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Ramos)
Aras Kargo: Lila Şengün, Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, Gamboa, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, May, Defne Başyolcu)
Setler: 25-20, 25-21, 22-25, 24-26, 10-15
Süre: 139 dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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