Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti

Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele 25-22, 21-25, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 126 dakikada tamamlandı.
Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Cihan Türker
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, Mayer (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Buket Yılmaz, Berrak Deniz Kakaşçı, Aylin Toktamış, Alonzo)
Aras Kargo: Lila Şengün, Ceren Nur Domaç, Kalandadze, Gamboa, Anthouil, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, May, Defne Başyolcu, Bengüsu Aygün)
Setler: 25-22, 21-25, 20-25, 23-25
Süre: 126 Dakika (31, 29, 33, 33)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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