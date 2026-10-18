Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele 25-22, 21-25, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 126 dakikada tamamlandı.

Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Cihan Türker

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, Mayer (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Buket Yılmaz, Berrak Deniz Kakaşçı, Aylin Toktamış, Alonzo)

Aras Kargo: Lila Şengün, Ceren Nur Domaç, Kalandadze, Gamboa, Anthouil, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, May, Defne Başyolcu, Bengüsu Aygün)

Setler: 25-22, 21-25, 20-25, 23-25

Süre: 126 Dakika (31, 29, 33, 33)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
VodafoneAfyonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
Gölde yüzerken altın külçesi buldu 6 ay sonra servet onun oldu Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu
19:30
Wanda Nara, Icardi’nin formasını satışa çıkardı Fiyatı oldukça ilginç
Wanda Nara, Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 19:32:18. #7.13#
SON DAKİKA: Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei