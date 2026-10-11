Türk Hava Yolları, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele 25-22, 18-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle 120 dakika sürdü.

Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Milanova, Zeynep Sena Güleryüz, Alonzo, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Berrak Deniz Kakaşçı, Kocic)

Türk Hava Yolları: Degradi, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Bahar Akbay)

Setler: 25-22, 18-25, 18-25, 20-25

Süre: 120 dakika (30, 30, 26, 34)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Türk Hava YollarıVodafoneAfyonSporSon Dakika

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