Vodafone Sultanlar Ligi\'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası 5 maçla tamamlandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası 5 maçla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı. Fenerbahçe Medicana, V.Bank ve Eczacıbaşı Peron İstanbul haftayı galibiyetle kapattı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk hafta bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.
Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde 1. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor Eker: 2 - Eczacıbaşı Peron İstanbul: 3
V.Bank: 3 - Beşiktaş: 1
Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0
Kuzeyboru: 2 - Afyon Belediye Yüntaş: 3
Aras Kargo: 3 - Zeren Spor: 0
İlbank: 3 - Göztepe: 1
Türk Hava Yolları: 3 - Galatasaray: 3-2
Kaynak: İHA
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