Vodafone Türkiye mali yılın ilk yarısında 84,8 milyar lira servis geliri bildirdi

Vodafone Türkiye, 2026-2027 mali yılının ilk yarısında 84,8 milyar lira servis geliri elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 2026-2027 mali yılının nisan-eylül dönemini kapsayan ilk yarısına ilişkin sonuçlarını paylaştı.

Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 84,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar ???????(FAVÖK) 29,5 milyar lira oldu.

Şirketin, Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29 (UMS 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri 81,4 milyar lira, FAVÖK ise 35,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 32,7 milyon oldu.

Şirketin faturalı abone sayısı 21,9 milyona yükselirken, toplam bazının yüzde 86,3'ünü faturalı aboneler oluşturdu. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine hizmet sunmaya devam eden Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı 1,3 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital müşteri sayısı 18,2 milyon

Vodafone'un, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18,2 milyona ulaşırken, dijital kanalları kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi 289 milyonu aştı.

Söz konusu dönemde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 3 bin 442 petabyte olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servislerde de gelişme kaydetti. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 10,7 milyona ulaştı.

Vodafone'un 1000'e yakın farklı işlem yapabilen yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, ilk yarıyılda aylık ortalama 6,2 milyon müşteriyle etkileşime geçerken, 16 milyon kez konuşma başlattı.

Temel müşteri süreçleri ve talepleri kapsamında TOBi'ye gelen başvuruların yüzde 92'si ilk temas anında çözüme kavuşturuldu.

TOBi üzerinden sunulan tarife değişikliği, ek paket satın alma, faturasız hatlar için lira yükleme gibi self servis çözümlerin toplam işlem sayısı 1,2 milyona ulaştı. TOBi, artan kullanımı ve kolay çözüm önerileriyle müşterilerin temel konularını hızlıca çözebilirken, müşteri temsilcilerinin de uzmanlık gerektiren diğer taleplere odaklanmasını sağladı.

Vodafone'un Türkiye'deki 6. veri merkezi açıldı

Vodafone ve DAMAC Digital işbirliğiyle hayata geçirilen İzmir Veri Merkezi'nin 100 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ilk fazı hizmete açıldı.

Vodafone'un Türkiye'deki 6. veri merkezi olan tesis, 7 bin 500 metrekarelik alanı, 650'den fazla kabineti, uluslararası standartlardaki kesintisiz çalışan altyapısı ve yapay zeka iş yüklerine uyumlu ölçeklenebilir mimarisiyle Türkiye'nin artan veri işleme ve bulut bilişim ihtiyacına yanıt verecek. Başlangıçta 4 megavat kapasiteyle hizmet verecek merkezin kapasitesinin kısa süre içinde 20 megavata çıkarılması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 20 yıldır Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizin potansiyeline ve geleceğine duyduğumuz güvenle bugüne kadar reel değeri 600 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Mobil iletişim teknolojilerindeki uzmanlığımızla müşterilerimizin dijital deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimiz için daha fazla değer yaratma anlayışıyla çalışmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimiz 84,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 18,2 milyona ulaştı. Dijital teknolojilerin gücüyle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya, fırsatlara erişimi artırmaya ve geleceğin ihtiyaçlarına bugünden yatırım yapmaya devam edeceğiz??."