Eczacıbaşı Peron İstanbul, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 91 dakikada 3-0 yendi

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 91 dakikada 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, evinde konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta salonunda oynanan ve 91 dakika süren mücadele 30-28, 25-11 ve 25-20'lik setlerle tamamlandı.
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ezel Balık, Antropova, İshikawa, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Uzelac, Dilay Özdemir, Weitzel, Dudova)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk Bal, Fatma Nur Yılmaz, Leite, Begic, Firdevs Kiremitçi, Rasinska (Işıl Öz, Melis Demir, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 30-28, 25-11, 25-20
Süre: 91 dakika (39, 22, 30)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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