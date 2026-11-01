Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde ilk seti kaybettiği maçta Kuzeyboru'yu 3-1 yendi - Son Dakika
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Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde ilk seti kaybettiği maçta Kuzeyboru'yu 3-1 yendi

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Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi\'nde ilk seti kaybettiği maçta Kuzeyboru\'yu 3-1 yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi. TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ilk seti 20-25 kaybeden ev sahibi, setleri 25-22, 25-23 ve 25-21 kazanarak galibiyete ulaştı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu

Göztepe Yuppo: Latham, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Aybüke Özel, Burçin Eflin Toraman)

Kuzeyboru: Szczurowska, Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık, Gamze Kılıç, Dumancic, Czyrnianska (Ayçin Akyol, Buse Kayacan Sonsırma, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-21

Süre: 127 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Türkiye Voleybol FederasyonuMustafa Kemal AtatürkVoleybolVodafoneSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde ilk seti kaybettiği maçta Kuzeyboru'yu 3-1 yendi - Son Dakika
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