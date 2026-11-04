Eczacıbaşı Peron İstanbul, Beşiktaş deplasmanında set vermeden 3-0 kazandı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Peron İstanbul, Beşiktaş deplasmanında set vermeden 3-0 kazandı

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Eczacıbaşı Peron İstanbul, Beşiktaş deplasmanında set vermeden 3-0 kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Beşiktaş deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maçta setler 25-15, 25-16 ve 25-16 sonuçlandı ve karşılaşma 79 dakika sürdü.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş deplasmanından 25-15, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı

Beşiktaş: Knollema, Merve, Ndiaye, Shemanova, Emine, Buket, Simay (L), Burcu, Abderrahim, Artyshuk, Evans

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Yaprak, Rettke, Ishikawa

Setler: (15-25, 16-25, 16-25)

Süre: 79 dakika (25, 24, 30)

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuBurhan FelekVoleybolVodafoneBeşiktaşİstanbulVestelSporSon Dakika

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