Vodafone, “En Gözde Şirketler” Araştırmasında 1’inci Oldu - Son Dakika
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Vodafone, “En Gözde Şirketler” Araştırmasında 1’inci Oldu

Vodafone, “En Gözde Şirketler” Araştırmasında 1’inci Oldu
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Vodafone Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki başarılı uygulamalarıyla, “En Gözde Şirketler” araştırmasında “Telekomünikasyon” kategorisinde 1’inci oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. İnsan Kaynakları alanındaki başarılı uygulamalarıyla dikkat çeken Vodafone, Türkiye’de şirketlerin işveren olarak algısını ölçen “En Gözde Şirketler” araştırmasında “Telekomünikasyon” kategorisinde 1’inci oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, şirketimizin başarısının temelinin nitelikli ve motive çalışanlardan ve güçlü bir işveren markasından geçtiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, insan kaynakları stratejilerimiz, şirketimizin vizyonu, misyonu ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak tasarlandı. Amacımız, ekip arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, yetenek yönetimini geliştirmek, çalışma ortamını sürekli iyileştirerek sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak ve işveren markası algımızı en iyi haline getirmek. Çalışan deneyimini ve bağlılığını artırmaya, dijital dönüşümü destekleyen bir iş kültürü oluşturmaya ve çeşitlilik, hakkaniyet, kapsayıcılığı teşvik etmeye odaklanıyoruz. Bir kez daha Türkiye’nin en gözde şirketleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”

Üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller oyluyor

Türkiye’nin ilk işveren algısı araştırması “En Gözde Şirketler”, 2009 yılından bu yana Realta Danışmanlık tarafından sürdürülüyor. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar altında 76 soru bulunuyor ve şirket kültüründen öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konu ölçümleniyor. Araştırma, “Türkiye’nin En Gözde 200 Şirketi”, “Genç Profesyonellerin En Gözde Şirketleri”, “En Gözde Holdingler” ve “Genç Profesyonellerin En Gözde Holdingleri” olmak üzere 4 konu başlığı ve 22 sektör altında üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından oylanarak sonuçlandırılıyor. Online olarak yürütülen araştırmaya geçen yıl 81 bini aşkın öğrenci ve 35 bini aşkın genç profesyonel katıldı.  

Teknoloji, Vodafone, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vodafone, “En Gözde Şirketler” Araştırmasında 1’inci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vodafone, “En Gözde Şirketler” Araştırmasında 1’inci Oldu - Son Dakika
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