Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi 3. haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi 3. haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a 3-1 yenildi. 139 dakika süren karşılaşmanın setleri 26-24, 15-25, 22-25 ve 22-25 sonuçlandı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yasin Okumuş, Engin Duman
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Begic, Nisan Barut, Rasinska, Vanjak, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Melis Demir, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Teixeira, Merve Nur Öztürk Bal)
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Artyshuk, Emine Arıcı)
Setler: 26-24, 15-25, 22-25, 22-25
Süre: 139 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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