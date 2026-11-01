Eczacıbaşı Peron İstanbul, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 6. haftasında 3-0 yendi

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 6. haftasında 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 30-28, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Mücadele 89 dakika sürdü.
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 30-28, 25-11 ve 25-20'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ezel, Antropova, Ishikawa, Rettke, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Yaprak, Uzelac, Weitzel
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur, Fatma Nur, Leite, Begic, Firdevs, Rasinska, Işıl (L), Vanjak, Sude, Mısra, Melis (L)
Setler: 30-28, 25-11, 25-20
Süre: 89 dakika (38, 21, 30)
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?