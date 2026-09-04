İzmir Gaziemir'de 100 milyon dolarlık veri merkezi açıldı - Son Dakika
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İzmir Gaziemir'de 100 milyon dolarlık veri merkezi açıldı

İzmir Gaziemir\'de 100 milyon dolarlık veri merkezi açıldı
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Vodafone Türkiye ve DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir Gaziemir'de hayata geçirilen Vodafone İzmir Veri Merkezi'nin ilk fazı, 100 milyon dolarlık yatırımla düzenlenen törenle açıldı. Tesis, uygun koşullarda 20 megavat kapasiteye ve toplamda 300 milyon doları aşacak yatırıma ulaşacak; Ege Bölgesi'ndeki şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " (Vodafone İzmir Veri Merkezi) Bu yatırım, Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir." dedi.

Vodafone Türkiye ile DAMAC Digital ortaklığıyla Gaziemir ilçesinde hayata geçirilen Vodafone İzmir Veri Merkezi'nin açılışına katılan Uraloğlu, yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve otonom sistemler çağında bir ülkenin gücünün veriyi üretebilme, kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme, koruyabilme ve değere dönüştürebilme kabiliyetiyle ölçüldüğünü söyledi.

Verinin egemenliğini tesis eden ülkelerin geleceğin kazananları olacağını vurgulayan Uraloğlu, devreye alınan tesisin Türkiye'ye kazandırılan yeni bir "dijital kale" niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Temmuz ayında Ankara Gölbaşı'nda 35 bin 300 metrekarelik alana sahip Türksat Veri Merkezi'nin temelinin atıldığını hatırlatan Uraloğlu, kamu ve özel sektör eliyle dijital güvenlik haritasının adım adım genişletildiğini bildirdi.

Türkiye'nin haberleşme altyapısına ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün genişbant internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak Türkiye'nin nüfusunu yaklaşık yüzde 20 aşmış, fiber optik ağ altyapımız ise 720 bin kilometreye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun yalnızca bir yılda yaklaşık yüzde 13 büyümüş olması bu alandaki büyüme hızını ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 10,7 milyona yükselmiş, sabit genişbant pazarındaki payı yüzde 50,5'e çıkmıştır. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G'de yaklaşık 45 milyon aboneye ulaştık."

Uraloğlu, mobil internet kullanım miktarının 5 milyon 578 bin terabayt olarak gerçekleştiğini, sabit genişbantta aylık ortalama kullanımın 324,7 gigabayta, mobil genişbantta ise 23,3 gigabayta yükseldiğini ifade etti.

Açılışı yapılan merkezin yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan ilk faz, çok daha büyük bir vizyonun başlangıcıdır. Tesis, uygun pazar koşulları ve müşteri talebine bağlı olarak 20 megavat seviyelerine kadar genişleyebilecek altyapıya sahiptir. Böylece toplam yatırım büyüklüğü 300 milyon doları aşacaktır. Bu yatırım, Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir."

İzmir Valisi Süleyman Elban da yapay zeka uygulamalarında trilyonlarca verinin işlendiğini, verilerin sunuculara ve kullanıcılara hızlı ulaştırılmasında veri merkezlerinin kritik görev üstlendiğini söyledi.

Dijital dünyada söz sahibi olmak için bu altyapıların hızla kurulması gerektiğine dikkati çeken Elban, tesisin kente ve sektöre değer katacağını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bilgiye ve veriye sahip olmanın, onu işlemenin ve yönetmenin önemini işaret ederek, teknolojinin insanlığın faydasına sunulmasının asıl hedef olduğunu anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da projenin Ege Bölgesi'ndeki pek çok şirketin dijital dönüşümüne katkı sunacağını dile getirerek, kente yapılan yatırım dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ise dijital dönüşümün sektörlerin rekabet gücünü belirlediğini vurgulayarak, veri merkezinin ilk fazının ardından yatırımı 300 milyon dolara, kapasiteyi ise 20 megavata çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma'an Manna da tesisin Türkiye'nin küresel rekabet gücüne ve altyapısına katkı sağlayacağını söyledi.

Törene AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, veri merkezinin açılışını yaptı ve tesisi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Gaziemir'de 100 milyon dolarlık veri merkezi açıldı - Son Dakika

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