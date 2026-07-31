Martaş Otomotiv'den Dijital Dönüşüme Adım - Son Dakika
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Martaş Otomotiv'den Dijital Dönüşüme Adım

Martaş Otomotiv\'den Dijital Dönüşüme Adım
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Martaş Otomotiv, 15 lokasyonda Vodafone'un SD-WAN çözümüyle internet altyapısını merkezi yönetiyor.

Otomotiv yedek parça sektörünün önde gelen şirketlerinden Martaş Otomotiv, 15 farklı lokasyondaki internet altyapısını Vodafone Business'ın yazılım tabanlı geniş alan ağ (SD-WAN) çözümüyle merkezi olarak yönetmeye başladı. Çözüm sayesinde yedek internet hatları pasif beklemek yerine aktif olarak kullanılırken, ağ yönetiminde görünürlük, verimlilik ve operasyonel süreklilik önemli ölçüde artırıldı.

Farklı şehirlerde faaliyet gösteren şirketler için ağ altyapısını kesintisiz, güvenli ve merkezi şekilde yönetebilmek dijital dönüşümün temel başlıklarından biri haline geliyor. Özellikle çok lokasyonlu yapılarda internet bağlantılarının tek merkezden yönetilebilmesi, mevcut altyapının daha verimli kullanılması ve operasyonların kesintisiz devam etmesi işletmeler açısından kritik önem taşıyor.

Bu ihtiyaçlardan hareket eden Vodafone Business, otomotiv yedek parça sektörünün önde gelen şirketlerinden Martaş Otomotiv'in 15 lokasyonunda yazılım tabanlı geniş alan ağ (SD-WAN) teknolojisini hayata geçirdi. Bu sayede şirket, tüm internet altyapısını merkezi olarak yönetebilir hale gelirken, yedek bağlantıların aktif olarak kullanılmasıyla ağ performansı ve kaynak verimliliğinde önemli kazanımlar elde etti.

"Mevcut altyapının etkin kullanımını sağlıyoruz"

Projeyle ilgili bir açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi: "İşletmeler artık güçlü bağlantıya değil, bağlantılarını akıllı şekilde yönetebilecek esnek altyapılara da ihtiyaç duyuyor. Vodafone Business olarak yazılım tabanlı geniş ağ (SD-WAN) çözümümüzle kurumların ağ yapılarını daha görünür, daha yönetilebilir ve daha verimli hale getiriyoruz. Martaş Otomotiv'de hayata geçirdiğimiz bu proje de çok lokasyonlu yapılarda mevcut altyapının en etkin şekilde kullanılmasının ve iş sürekliliğinin sağlanmasının başarılı örneklerinden biri oldu. Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

"Kaynaklarımızı daha verimli kullanabiliyoruz"

15 farklı lokasyondaki internet altyapısını tek merkezden yönetebilmenin operasyonları açısından önemli bir kazanım sağladığını belirten Martaş Otomotiv Dijital Dönüşüm Direktörü Serkan Kandemir, "Vodafone Business yazılım tabanlı geniş ağ (SD-WAN) çözümü sayesinde hem ağ yönetiminde daha yüksek görünürlük elde ettik hem de yedek internet bağlantılarımızı aktif şekilde kullanarak mevcut kaynaklarımızdan daha fazla verim almaya başladık" dedi.

Vodafone Business'ın yazılım tabanlı geniş alan ağ (SD-WAN) çözümü, farklı operatörlere ait internet bağlantılarını tek bir merkezden yönetilebilir hale getirerek kurumlara ağ altyapılarında esneklik, görünürlük ve kontrol sağlıyor. Akıllı trafik yönlendirme, uygulama bazlı önceliklendirme ve merkezi yönetim özellikleri sayesinde ağ performansı optimize edilirken, kritik iş süreçlerinin kesintisiz devamlılığı destekleniyor. Aktif-aktif mimariyle kullanılan yedek bağlantılar ise hem iş sürekliliğini güçlendiriyor hem de mevcut altyapı kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesine olanak tanıyarak şirketlerin dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Martaş Otomotiv'den Dijital Dönüşüme Adım - Son Dakika

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