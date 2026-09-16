Nilüfer Belediyespor Eker genç kadroyla yeni sezonda sürpriz peşinde

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Eker, genç kadrosuna güveniyor.

Geçen sezon ligi 7. tamamlayan Bursa temsilcisi, yeni sezona odaklandı.

Altyapıdan yetiştirdiği 2 oyuncusuna A takımında yer veren ve 5 transfer yapan Nilüfer Belediyespor Eker, antrenmanlarını Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Muharrem Or, başantrenör Gökhan Durmaz ve takım kaptanı Buse Ünal Pehlivan, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem Or, geçen sezon her şeyin planladıkları gibi gittiğini anlattı.

Bu sezondan yüksek beklentileri olduğunu aktaran Or, "Bu yıl daha genç bir ekip kurduk. Aldığımız oyuncuların çoğu yine genç. İyi maçlar oynayacağız, güçlü bir takımımız. Her an bir sürpriz yapabilecek bir ekibimiz var." diye konuştu.

Or, kulüp olarak voleybolu, ana branş olarak gördüklerini belirterek, altyapılardaki tüm yaş gruplarında ciddi başarılara imza attıklarını ve yetişen oyuncuları da kulübe kazandıklarını ifade etti.

Maddi zorluklara rağmen takımı ayakta tutmaya çalıştıklarının altını çizen Or, "Sadece Nilüfer Belediyesinin maddi olanaklarıyla bu iş yürümez. O nedenle de Eker'e teşekkür ediyoruz, böyle zor bir günümüzde bize destek oluyor. Bursa'da, Türkiye çapında büyük firmalar var. Onların bize destek olmasını bekliyorum." diye konuştu.

"Herkes aç ve istiyor"

Teknik ekipten ve takımdan bazı isimlerin milli takım kampında olması sebebiyle sezon hazırlıklarına yakın zamanda başladıklarını aktaran Gökhan Durmaz, geçen sezon elde ettikleri sürpriz galibiyetleri bu sene de tekrarlamayı planladıklarını dile getirdi.

Durmaz, ana hedeflerinin güzel voleybol izletmek ve rakiplere karşı sonuna kadar mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediyespor Eker'in voleybolda Bursa'nın "lokomotifi" haline geldiğini anlatan Durmaz, güçlü altyapı sayesinde A takıma her sene çıkardıkları oyuncuların tecrübe kazanmalarını da hedeflediklerini ifade etti.

Geçen sezona göre yaş ortalamalarını daha çok düşürdüklerine dikkati çeken Durmaz, "Genç bir takımız. Yaş ortalamamız geçen seneye göre çok daha düştü. Bunun enerjisine, sinerjisine güveniyoruz. Antrenmanlar daha çok iyi geçiyor. Sonuna kadar savaşıyor oyuncular. Herkes aç ve istiyor. Umarım bunu sahaya da yansıtırlar ve yine aynı başarılara tekrardan imza atarız." diye konuştu.

"Umarım güzel sonuçlar alıp istediğimiz yerde bitiririz"

Takım kaptanı Buse Ünal Pehlivan da geçen sezon hedefledikleri gibi ilk 8'e girdiklerini dile getirdi.

Pehlivan, bu sezonun daha iyi olmasını hedeflediklerini kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzun bir sezon olacak. Adım adım, maç maç ilerlemek istiyoruz. Umarım güzel sonuçlar alıp istediğimiz yerde bitiririz. Geçen seneden daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Takımda güzel bir enerji var. Daha genç bir ekip olduk. Şu an için daha enerjik, istekli bir takım gibi gözüküyor. Umarım sezon sonunda da yine daha iyi bir yerde bitirmiş oluruz. Bizi desteklemeye gelen insanlar oldukça o da bize bir güç oluyor. Bu sene daha fazla Bursa halkını da maçlarımızda görmek istiyoruz."