Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zerenspor'a 144 dakikalık maçta 3-2 yenildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zerenspor'a 144 dakikalık maçta 3-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zerenspor'a 3-2 yenildi. 144 dakika süren karşılaşmada setler 23-25, 25-18, 23-25, 25-18 ve 11-15 sonuçlandı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Hakkı Demiralay, Engin Duman
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Nisan Barut, Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak (Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude HacıMustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)
Zerenspor: Fatma Şekerci, Dodson, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti (Ceren Önal, Merve Biçer, Hilal Kocakara)
Setler: 23-25, 25-18, 23-25, 25-18, 11-15
Süre: 144 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Zerenspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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