Vodafone Almanya'da iki yılda yaklaşık 2 bin 300 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

Telekomünikasyon şirketi Vodafone, gelecek iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanın işine son vermeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone tarafından Almanya'da kapsamlı tasarruf ve yeniden yapılanma programı başlatıldı.

Bu uygulama, yaklaşık 12 bin personeli bulunan şirketin, neredeyse her 5 çalışandan 1'ini doğrudan etkileyecek. Şirket, gelecek iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanı işten çıkarmayı veya bazı pozisyonları başka birimlere kaydırmayı planlıyor.

Müşteri kayıplarının ardından yapıyı basitleştirmeyi amaçlayan şirket, kurumsal süreçleri, satışı ve müşteri hizmetlerini yapay zeka desteğiyle daha entegre bir yapıya kavuşturmayı planlıyor.

İşten çıkarmalar özellikle yönetim, idari kadrolar ve geçmişteki Unitymedia satın alımından kalan mükerrer yapılarda yoğunlaşacak.

Vodafone Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Marcel de Groot, pazarın eşi benzeri görülmemiş bir hızla değiştiğini ve rekabetin sertleştiğini belirterek, "Geçmişte işe yarayan yöntemler, yarınki başarımızı garanti etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, personel azaltımına rağmen operasyonel maliyetlerden elde edilen tasarrufu fiber altyapı, bulut bilişim, kurumsal güvenlik ve dijital müşteri kanalları gibi büyüme alanlarına aktarmayı hedefliyor.

Öte yandan, Almanya telekomünikasyon pazarında kablolu TV yasasında yapılan değişikliğin ardından artan rekabet, diğer şirketleri de tasarrufa zorluyor.

Vodafone'un rakiplerinden O2 Telefonica da benzer şekilde bu yıl sonuna kadar 1100 çalışanıyla yollarını ayıracağını ve 60 mağazasını kapatacağını duyurmuştu.