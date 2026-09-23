Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, Sultanlar Ligi'nde 6 oyuncuyla devam edecek - Son Dakika
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Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, Sultanlar Ligi'nde 6 oyuncuyla devam edecek

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Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, Sultanlar Ligi\'nde 6 oyuncuyla devam edecek
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Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, Sultanlar Ligi'nde geçen yıl kadroda bulunan 6 oyuncuyla devam edecek. Başkan Ahmet Akkent, takımın ligde kalıp başarılı olmayı hedeflediğini söyledi, başantrenör Gökhan Çokşen ise mücadelelerinin son dakikaya kadar süreceğini belirtti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, kentteki gazecilerle bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Ahmet Akkent, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, iki sezon önce kurulan takımın bu yıl Sultanlar Ligi'nde olduğunu söyledi.

Sultanlar Ligi'nin dünyanın en iyi liglerinden olduğunu dile getiren Akkent, şöyle konuştu:

"Burada 'Filenin Sultanları'nın emeği çok büyük. Sultanlar Ligi'nin oyuncu kaliteleri, dünya çapındaki oyuncuların çoğu burada toplanmış durumda. Bu oyuncuları ve takımları biz burada sezon boyunca misafir edeceğiz. Biz de onlara misafir olacağız. Bu maratona hazırlanmak bizim için tabii çok zorlu. Ama biz iki sezondur zoru başararak bu yere geldik."

-"Bu iş birlik işi ve hep birlikte oluyor"

Akkent, geçen yıl kadroda bulunan 6 oyuncuyla bu sezon da devam etme kararı aldıklarını vurguladı.

Bu yıl ilave transferler yaparak iyi bir kadro kurduklarını aktaran Akkent, "Dış transferde milli takım oyuncularımız var. Bulgaristan milli takım oyuncumuz var. Arjantin milli takım oyuncumuz ve pasörümüz var. Türk milli takımında oynayan, U22 ve U23'te oynayan oyuncularımız var. Bunlar da bize güç katıyor. Manisa ve biz bu yıl ilk defa Sultanlar Ligi'ndeyiz. Daha önce Efeler Ligi'nde de başarılı sezonlar geçmişti. Şehrimiz adına daha önce basketbolda güzel başarılara imza atılmıştı. Ama devamlılık çok önemli. Biz bu devamlılığı yapmak istiyoruz. Takım burada ligde kalsın, başarılı bir şekilde devam etsin istiyoruz. Bunun için büyük desteklere ihtiyacımız oluyor. Belediyemiz ve iş adamlarımızın büyük desteği var. Bu iş birlik işi ve hep birlikte oluyor."diye konuştu.

-"Mücadelemiz son dakikaya kadar sürecek"

Takımın başantrenörü Gökhan Çokşen de genç bir takım olduklarını ve her oyuncusunun kişiliğine kefil olduğunu dile getirdi.

Bazı oyuncularıyla daha önce birlikte çalıştıklarını anımsatan Çokşen, "Oyuncularımızın sahada Afyonkarahisar için ellerinden gelenin en iyisini yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Gücümüz yeter ya da yetmez. Ama senenin sonunda herkes çok rahat olsun. Mücadelemiz son dakikaya kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Sporcular da yeni sezonla ilgili düşüncelerini gazetecilerle paylaştı.

Kaynak: AA
VodafoneVoleybolAkkentAfyonSporSon Dakika

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