Voleybolda Yeni Sezon Fikstürü Çekildi
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı.
Fişekhane'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler katıldı.
Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, milli takımın başarısında kulüplerin en büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Antrenörlerimizin, kulüplerimizin, sponsorlarımızın büyük katkısı var. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimize, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, fair play ölçüleri içinde güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
Vodafone Sultanlar Ligi 4 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 13 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 20 Aralık Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 20 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.
SMS Grup Efeler Ligi'nde müsabakalar 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Ligin ilk yarısı 26 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. 10 Ocak 2027'de oynanacak maçlarla ligde ikinci yarı başlayaca. Normal sezon 4 Nisan Pazar günü sona erecek. Ligde play-off maçları nisan ayında gerçekleştirilecek.
Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Kuzeyboru-Afyon Belediye Yüntaş
Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor
Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin
VakıfBank-Beşiktaş
Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Peron
İlbank-Göztepe
Aras Kargo-Zerenspor
SMS Grup Efeler Ligi
Altekma-Spor Toto
Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart
Halkbank-Galatasaray
İstanbul Gençlik-Gaziantep Gençlikspor
Akedaş Onikişubat Belediyespor-Gebze Belediyespor
Sultanbeyli Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor
Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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